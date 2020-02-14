Азербайджан продолжает репрессии в отношении политических деятелей | Фахраддина Аббасова приговорили к 16 годам

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по сфабрикованному делу Фахраддина Аббасова, обвиняемого в так называемой государственной измене.

Как сообщает Qafqazinfo, в своем выступлении прокурор потребовал лишить Фахраддина Аббасова свободы на 17 лет.

Решением суда Фахраддин Аббасов приговорен к 16 годам лишения свободы.

Это не что либо как попытка запугать талышское население Азербайджана, которые выступают за отделение от Азербайджана и создании независимой Талыш-Муганской Республики.

Напомним что Фахраддин Фарман оглы Аббасов — политолог и общественный деятель талышского происхождения; председатель Милли Меджлиса Талыш-Муганской Автономной Республики. Считается вторым лицом в Талышском национальном движении после экс-главы Талыш-Муганской автономии Аликрама Гумматова.

Талыши это дело так не оставят. Это удар по национальному меньшинству в Азербайджане и террор в отношении политических деятелей защищающих свою национальную идентичность и свободу.



