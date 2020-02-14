Азербайджан продолжает репрессии в отношении политических деятелей | Фахраддина Аббасова приговорили к 16 годам
Источник:FMG NEWS
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по сфабрикованному делу Фахраддина Аббасова, обвиняемого в так называемой государственной измене.
Как сообщает Qafqazinfo, в своем выступлении прокурор потребовал лишить Фахраддина Аббасова свободы на 17 лет.
Решением суда Фахраддин Аббасов приговорен к 16 годам лишения свободы.
Это не что либо как попытка запугать талышское население Азербайджана, которые выступают за отделение от Азербайджана и создании независимой Талыш-Муганской Республики.
Напомним что Фахраддин Фарман оглы Аббасов — политолог и общественный деятель талышского происхождения; председатель Милли Меджлиса Талыш-Муганской Автономной Республики. Считается вторым лицом в Талышском национальном движении после экс-главы Талыш-Муганской автономии Аликрама Гумматова.
Талыши это дело так не оставят. Это удар по национальному меньшинству в Азербайджане и террор в отношении политических деятелей защищающих свою национальную идентичность и свободу.
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