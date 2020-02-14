СМИ в Азербайджане подверглись физическому насилию | Репортеры без границ

После голосования 9 февраля, омраченного мошенничеством, «Репортеры без границ» (RSF) установили не менее 18 случаев, препятствования работе журналистов в Баку
. В некоторых случаях работники СМИ подверглись физическому насилию. Власти должны привлечь к ответственности виновных в этом насилии. Об этом говорится в заявлении международной организации в защиту прессы «Репортеры без границ».
В ночь на среду полицейский спецназ насильно разогнал кандидатов в депутаты, которые проводили сидячую забастовку перед Центральной избирательной комиссией в Баку
. Некоторым журналистам удалось убежать, но дюжина из них была задержана и избита.
«Они толкнули меня в машину, где трое полицейских избили меня руками и ногами», - свидетельствует редактор Basta.info , Мустафа Гаджибейли на своей странице в Facebook, - «Мое лицо было окровавлено», - добавил он.
В то время как протестующие были насильно брошены в автобус, семь женщин-журналистов, освещавших это событие, были избиты полицией, а их камеры и телефоны отобраны.
Репортер Meydan TV Севиндж Вагифгызы получила серьезную травму руки и ушиб лица. Журналисты « Голоса Америки» Улвия Гулиева и Айгон Рашидова , корреспондент « Радио Азадлыг» Айтан Мамедова, независимые журналисты Айнур Эльгюнеш и Айтадж Таптыг получили различные травмы. Их отвезли на окраину города и около полуночи выпустили в дали от шоссе. Трое из их коллег, включая известную журналистку-расследователя Хадиджу Исмайлову, следовали за ними в такси, но были задержаны и избиты.
«Власти Азербайджана продолжают уничтожать политический и журналистский плюрализм, несмотря на свои международные обязательства и обещания гарантировать свободу и безопасность СМИ», - отметила глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье.
Независимая пресса сообщала о грубых нарушениях избирательных правил, при этом журналисты подвергались насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов и работников избирательных комиссий.
«Мы требуем прозрачного расследования, судебного преследования тех, кто совершил это насилие, и соблюдения Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах», - отметила она.
В день выборов «Репортеры без границ» зафиксировали не менее восьми фактов нападения на журналистов, которым не дали работать.
Так, сотрудник Радио «Азадлыг» Ислам Шихали подвергся давлению, что запечатлено на видео.
На другом видео несколько человек пытаются помешать корреспонденту BBC Айгюн Мехман вести съемку. Али Сафару с сайта Yeni Cumhurriyet повезло меньше: член избирательной комиссии сломал ему камеру.
Давлениям на избирательных участках и улицах города подверглись фрилансер Фатима Мовланлы, репортеры агентства Turan Азиз Каримов и Фарид Гахраманов, корреспондент « Голоса Америки» Парвана Байрамова и редактор онлайн-СМИ Abzas.net, Улви Хассанли.
Перед выборами 9 февраля ряд СМИ и оппозиционных сайтов были заблокированы или взломаны, как например Basta.info и Youksalich Namina.
Азербайджан
занимает 166 место среди 180 стран в Мировом индексе свободы прессы 2019 года. Большинство критических СМИ были закрыты, основные независимые новостные сайты заблокированы, в настоящее время в тюрьме находятся не менее шести журналистов, отмечено в заявлении.