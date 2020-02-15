Мамед Эмин Расулзаде | Фашист, большой друг и соратник Гитлера

Азербайджайнский батальон СС был самым многочисленным после украинского и русских батальонов вермахта. На стороне вермахта, в том числе и в карательных операциях, принимали участие от 70 до 130 тысяч азербайджанцев-тюрков. В первую очередь, это было обусловлено тем, что старшие братья "азербайджанцев” – турки, были союзниками Рейха.



Основной задачей Анкары было воссоединение с этническими братьями Аджарии, Азербайджана и тюркскими народами Дагестана. Планировалось, что во время восстания на Кавказе против советской власти тюркоязычные народы объединятся в конфедеративное государство, что означало уничтожение армян. Такая же участь ждала и Грузию.



Опасность идеи объединения тюркских народов не сразу была адекватно оценена фашистским руководством Германии, однако позднее, уже осознавая нежелательные последствия консолидации тюркских обществ для "Великой Германской империи”, фашисты всё же решились использовать азербайджанских добровольцев на фронтах II мировой войны.



Сотрудничество Германии с азербайджанскими пантюркистами началось в 1938 году. Бывший полковник Российской императорской армии Исрафил бей после провозглашения так называемого "Азербайджана” (иранское имя украденное от одной из иранских провинций к югу от реки Аракс) в 1918 г. по поручению турецкого командования активно участвовал в формировании азербайджанских вооруженных частей для подавления антитюркских восстаний талышей, лезгин Кусарско-Хачмазского региона и армян Шамшадина, Елизаветполя, Карабаха и Шеки. В период советизации он эмигрировал из Азербайджана.



Во время II мировой войны по указанию фашистского руководства Германии азербайджанские националисты создали комитет, который воспринимался как "политическое крыло азербайджанского государства, которое придет к власти после оккупации немцами Кавказа”. Потом между фашистским командованием и пантюркистами возникли определенные разногласия. Руководство азербайджанских организаций стало лоббировать интересы Турции в тюркоязычных эмигрантских кругах. Но немцы, зная неприязнь азербайджанцев к славянам, всячески использовали их боевые единицы в карательных операциях.



В 1941 году по приказу Гитлера был создан Штаб национальных легионов, которые в качестве "равноправных союзников Германии” должны были сражаться против Советской армии. Был сформирован ряд легионов, в том числе и азербайджанский. Эти части постоянно посещали турецкие генералы, которые способствовали их материально-техническому оснащению и обеспечивали фанатичную преданность пантюркистским идеям.



Германское командование не ощущало недостатка в азербайджанских добровольцах. Один за другим формировались батальоны из числа азербайджанцев, которые использовались в качестве карателей. На Кавказский фронт было направлено 4500 азербайджанских солдат, которые верно служили фашистам. Так, во время уничтожения мирного населения в тылу 804-й азербайджанский батальон особенно отличился и уступал лишь Туркестанскому легиону.



Гитлер запрещал формирование пехотных единиц крупнее батальона из бывших граждан СССР, но, видя преданность тюрков, не применял этот запрет в отношении азербайджанцев и тюрков Средней Азии. Летом 1943 года была сформирована 162-я тюркская пехотная дивизия, которая включала в себя азербайджанский полк и отдельный строительный батальон. На базе тюркской дивизии было сформировано еще 4 азербайджанских батальона, которые использовались в карательных операциях в Украине и Белоруссии.

В этот период начали активизироваться азербайджанские эмигранты второй волны, которые в первые месяцы войны добровольно перешли на сторону фашистов. Одним из них был бывший майор Советской армии Або Фаталибей (псевдоним – Дудангинский), который считал себя основателем азербайджанского фашизма, построенного на национал-социалистических и пантюркистских идеях.



Получив звание майора вермахта, Фаталибей был назначен заместителем командира 804-го азербайджанского батальона.

Абдуррахман Али оглы Фаталибейли-ДуденгинскийПо некоторым данным, он был инициатором уничтожения мирных жителей в районе Туапсе. В 1943 году он создал азербайджанскую национал-социалистическую партию, в которую активно вступали азербайджанские солдаты германской армии, был инициатором созыва съезда Национального объединения Азербайджана, впоследствии он был назначен руководителем азербайджанского объединенного штаба. В июле 1944 года Фаталибей выступил с манифестом о великом будущем азербайджанских тюрок, полном уничтожении армян и нетюркских народов Кавказа и официально запретил азербайджанцам жениться на женщинах нетюркских племён с целью сохранения "чистоты тюркской расы”.



Это нравилось немцам, которые всячески возвышали статус тюркских народов. В конце 1944 года, руководство Германии официально признало "туркестанское и азербайджанское правительство в изгнании”, а Азербайджанский легион был переформирован в Объединенный штаб азербайджанской освободительной армии.

Оценив участие азербайджанцев в карательных операциях против славянских народов, руководство СС начало формировывать азербайджанские карательные полки СС, которые проявили особую жестокость при расправе с партизанами Крыма и Украины. Гитлер, который скептически относился к негерманским вооруженным частям, доверял лишь тюркским формированиям.

К концу 1944 года численность азербайджанцев, воевавших на стороне Германии, была самой высокой из всех народов, проживающих на Кавказе.

Так, согласно официальной справке, в рядах немецкой армии насчитывалось около 38000 азербайджанцев(по некоторым данным, свыше 120 тысяч) . Отдельно от вермахта и СС авбер организовывал свои разведывательно-диверсионные подразделения из числа азербайджанцев. Так, в 1942 году в абвершколе "Цеппелин” была сформирована разведывательно-диверсионная группа "Зет”, состоящая из азербайджанцев, которых планировалось перебросить на Апшеронский полуостров для ликвидации советских подрывников, которые в момент их отступления должны были взорвать нефтяные склады и вышки.

Кроме группы "Зет” в 1941 году был создан батальон особого назначения "Бергман”, где из азербайджанцев была сформирована отдельная рота.



Эмблема Батальона Бергманн Она использовалась немцами в советском тылу для подрыва мостов, складов с боеприпасами и устранения высокопоставленных офицеров. Азербайджанская рота "Бергмана”, как неоднократно упоминали немецкие командиры, "проявила себя с исключительно хорошей стороны”.



После боев в Крыму в 1944 году азербайджанский батальон специального назначения был направлен в Польшу, а в августе 1944 года вместе с другим азербайджанским пехотным батальоном принял участие в подавлении Варшавского восстания. Эти дни стали самыми трагическими и кровавыми в истории Польши.



Узнав о восстании, Гитлер был в замешательстве. В момент активного наступления Советской армии на Польшу он меньше всего ожидал восстания в тылу своих войск и отдал приказ стереть Варшаву с лица земли, а восставших уничтожить.

Для подавления восстания командующий операцией обергруппенфюрер СС Э. фон дер Бах-Зелевский бросил в бой бригаду "Каминского”, дивизию СС "Дирлевангер”, сформированную из уголовников и штрафников, и два усиленных азербайджанских батальона "Бергман-2” и "Денмек”, известных своей жестокостью к мирному населению.



В первые же дни Варшавского восстания батальон "Бергман-2” по приказу генерал-лейтенанта Райнефарта подавлял любое сопротивление и уничтожал все живое на своем пути. Согласно воспоминаниям оставшихся в живых польских жителей, азербайджанские солдаты хладнокровно расстреливали женщин и детей.



К 5 августа азербайджанскими солдатами и бойцами групп "Дирлевангер” и бригады Каминского было зверски убито свыше 10 тыс. мирных жителей.

Тем временем по инициативе полковников Исрафил-бея и Фаталибея был создан азербайджанский полк СС, который использовался в карательных акциях против евреев и словаков.



Таким образом, можно констатировать факт активного участия азербайджанских добровольцев на фронтах II мировой войны, которые до конца оставались верны не только фашистской Германии, но и пантюркистским-фашистским идеям. Многие из них, например Исрафил-бей, были приговорены к смертной казни. Других ликвидировали агенты НКВД.

Отметим, что Абдуррахман Фаталибейли-Дудангинский (Фаталибей) считается сегодня одним из героев Азербайджана XX века. О его "славе и подвигах” пишутся книги, его имя носят школы и культурно-патриотические организации. Азербайджанский фашизм жив и сегодня. Это подтверждается событиями в Баку , Сумгаите, Мараге. Азербайджан с его этнической и конфессиональной нетерпимостью не может обеспечивать достойное и мирное проживание нетюркских народов на своей территории. Идеи фашизма и пантюркизма нашли там благодатную почву.





На фото памятник героизация пособника фашистов – "национальный герой Азербайджана”, – Мамед Эмин Расулзаде