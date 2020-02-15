Ереван в топ-10 самых романтичных городов Европы | WELCOME !

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и романтических поездок на выходные и уик-енд.
Лучшие Романтичные Путешествия
День всех Влюбленных или День святого Валентина (Valentine’s Day) празднуют 14 февраля и дарят любимым людям открытки и букеты цветов.
По данным ТурСтат, рынок романтических туров и путешествий составляет более пяти миллионов поездок в год.
Ниже представлены лучшие направления для романтических путешествий в Европу.
Самые Романтичные Направления Для Туризма
Топ-5 самых романтичных городов Европы составляют Санкт-Петербург, Париж, Минск, Калининград и Прага.
За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы отдали по 23% голосов, за Калининград и Минск — по 8%, за Прагу — 7%.
Рейтинг Самых Романтичных Городов Европы
В топ-10 самых романтичных городов Европы также попали Екатеринбург, Амстердам и Ереван
— по 5% голосов и за Таллин — 3%.
Рейтинг представлен по результатам интернет-опроса более пяти тысяч посетителей сайта ТурСтат в феврале 2020 года.