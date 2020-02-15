В Ташкенте реализуются инвестиционные проекты на 2,8 миллиарда долларов

Первым делом, на заседании, депутаты городского совета определили приоритетные задачи будущего развития столица, помимо этого рассмотрели предыдущий опыт инвестиционных программ, за 2019 год.
Также, замхоким Рахманов, сообщил о проекте, которой будет реализован в Яккасарайском районе города. В нём запланировано строительство современнейших бизнес-центров, гостиниц, крупных выставочных центров, торговых и сервисных домов.
Кроме того, на съезде народных депутатов города Ташкента обсуждались доклады и выступления сотрудников государственных учреждений столицы Узбекистана.