В Ташкенте реализуются инвестиционные проекты на 2,8 миллиарда долларов

На сессии городского Кенгеша 14 февраля выступил с отчётом заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов. В докладе чиновник отметил, что в нынешнем году будет реализовано 618 проектов с капиталовложением на сумму 2,8 миллиарда долларов. Также городские депутаты рассмотрели задачи, связанные с социально-экономическим развитием города. Об этом SNG.TODAY сообщили в На сессии городского Кенгеша 14 февраля выступил с отчётом заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов. В докладе чиновник отметил, что в нынешнем году будет реализовано 618 проектов с капиталовложением на сумму 2,8 миллиарда долларов. Также городские депутаты рассмотрели задачи, связанные с социально-экономическим развитием города. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Первым делом, на заседании, депутаты городского совета определили приоритетные задачи будущего развития столица, помимо этого рассмотрели предыдущий опыт инвестиционных программ, за 2019 год.

Также, замхоким Рахманов, сообщил о проекте, которой будет реализован в Яккасарайском районе города. В нём запланировано строительство современнейших бизнес-центров, гостиниц, крупных выставочных центров, торговых и сервисных домов.

Кроме того, на съезде народных депутатов города Ташкента обсуждались доклады и выступления сотрудников государственных учреждений столицы Узбекистана.