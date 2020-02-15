Премьер-министр Армении прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Глава правительства Армении Никол Пашинян 14 февраля поучаствовал в открытии 56 международной Мюнхенской конференции по безопасности и провёл ряд важных переговоров. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра

Ежегодный саммит открыли обращения председателя конференции Вольфганга Ишингери и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Президент Армении Армен Саркисян, также прибыл в Мюнхен для участия в форуме, где зачитает доклад по квантовой политике.

Напомним, на дискуссии Давосского форума Саркисян уже говорил, что новый мир, как и природа, не классический, а квантовый, и важно понять, как работает квантовая политика.

На конференцию, которую также называют «Мюнхенским военным Давосом», приехали мировые политики и эксперты, руководители государств и главы внешнеполитических ведомств более чем 40 стран мира.

Считается, что наряду с повесткой форума очень важен аспект общения участников, в том числе в неформальной обстановке.

Добавим, на полях международной конференции Никол Пашинян пообщался с президентом Игорем Додоном. Стороны обсудили предстоящий визит премьера в Молдову, повестку армяно-молдавской межправительственной комиссии, а также перспективы развития торгово-экономических связей двух государств.

Кроме того, Пашинян побеседовал с комиссаром ЕС по бюджету и управлению Йоханнесом Ханом. Собеседники обсудили подготовку к инвестиционному форуму ЕС-Армения, который пройдёт в Люксембурге.