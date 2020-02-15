Глава Молдавии отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

Отметим, что данная конференция проводится каждый год с 1962 года в Баварской столице. С 1998 года конференцию начало финансироваться правительством Германии.
На саммите запланировано обсуждение ряда вопросов, таких как формирование полицентрического порядка в мире, а также нарастание непостоянности в международных взаимоотношениях на этом фоне.
Лидер Молдовы «на полях» конференции провёл встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном.
Собеседники обсудили несколько вопросов, которые касаются дальнейшего развития в разных сферах между Молдовой и Арменией, представляющий обоюдный интерес.
Игорь Додон также провёл неформальную встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, на которой участники беседы обменялись мнениями о двусторонних отношениях, в том числе обсудили проблему Приднестровья.