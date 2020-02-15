В Белоруссии налажен выпуск вискозной целлюлозы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 февраля совершил рабочую поездку в Гомельскую область. Во время визита он посетил новое производственное предприятие по выпуску сульфатной белёной целлюлозы, созданного на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе беседы с персоналом завода, белорусский лидер заявил о ранее поставленной задаче по отказу от полиэтиленового материала, который наносит вред окружающей среде. Для обёртывания кондитерской пищевой продукции необходимо использовать бумагу, которой в стране достаточно, подчеркнул президент.

Далее, Лукашенко отметил экономическую составляющую, сообщив, что оборудование обошлось в 80 миллионов евро. Объём целлюлозной продукции составит 400 тысяч тонн, из них 350 тысяч тонн будут поставлены отечественным предприятиям, а остаток пойдет на экспорт, сказал президент.

Глава государства, также, поставил задачу производить вискозную целлюлозу. Благодаря обилию древесного сырья, себестоимость будет оптимальная, а востребованность остаётся высокой, даже в самом Светлогорске, завод приобретает целлюлозу по импорту, подчеркнул Лукашенко.

По словам президента, визит на объект он совершил с целью инспекции выполнения поручения по строительству нового востребованного предприятия. Глава государства поблагодарил рабочий коллектив за качественную работу и дал символический старт запуску производства.