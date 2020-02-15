 
  • 23:20 – "Тигран Великий вел переговоры с Помпеем": Никол Пашинян указал место Азербайджана на карте мира 
  • 23:04 – Никол Пашинян - Алиеву: Как можно решить карабахский конфликт, не говоря с народом Карабаха? 
  • 16:54 – Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат 
  • 23:20 – "Тигран Великий вел переговоры с Помпеем": Никол Пашинян указал место Азербайджана на карте мира 
  • 21:43 – Это была катастрофа, – Маколей Калкин о проваленном кастинге на роль в "Однажды в Голливуде" 
  • 11:41 – В Тбилиси задержали граждан Азербайджана с крупной партией наркотиков 

В Белоруссии налажен выпуск вискозной целлюлозы

В Белоруссии налажен выпуск вискозной целлюлозыПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 февраля совершил рабочую поездку в Гомельскую область. Во время визита он посетил новое производственное предприятие по выпуску сульфатной белёной целлюлозы, созданного на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе беседы с персоналом завода, белорусский лидер заявил о ранее поставленной задаче по отказу от полиэтиленового материала, который наносит вред окружающей среде. Для обёртывания кондитерской пищевой продукции необходимо использовать бумагу, которой в стране достаточно, подчеркнул президент.

Далее, Лукашенко отметил экономическую составляющую, сообщив, что оборудование обошлось в 80 миллионов евро. Объём целлюлозной продукции составит 400 тысяч тонн, из них 350 тысяч тонн будут поставлены отечественным предприятиям, а остаток пойдет на экспорт, сказал президент.

Глава государства, также, поставил задачу производить вискозную целлюлозу. Благодаря обилию древесного сырья, себестоимость будет оптимальная, а востребованность остаётся высокой, даже в самом Светлогорске, завод приобретает целлюлозу по импорту, подчеркнул Лукашенко. 

По словам президента, визит на объект он совершил с целью инспекции выполнения поручения по строительству нового востребованного предприятия. Глава государства поблагодарил рабочий коллектив за качественную работу и дал символический старт запуску производства.





  •   Просмотров Сегодня: 56


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат
    » Беларусь останется в числе надёжных друзей Китая
    » Президент Белоруссии провел совещание по актуальным вопросам энергетического сектора
    » США ждут от Белоруссии наращивания конструктивного сотрудничества
    » Президент Белоруссии заявил, что может организовать альтернативные поставки нефти
    » Белорусский лидер вручил государственные награды лучшим работникам страны
    » Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики
    » Президент Белоруссии с теплотой высказался о россиянах
    » Президент Белоруссии передал в дар церкви икону «Рождество Христово»
    » Премьер-министр Казахстана посетил Жамбылскую область с рабочим визитом
    » Лукашенко выступил за наращивание партнерства со Свердловской областью
    » Лукашенко преподал урок владения серпом
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    "Тигран Великий вел переговоры с Помпеем": Никол Пашинян указал место Азербайджана на карте мира

    • 23:20
    • 10
    • 0

    Никол Пашинян - Алиеву: Как можно решить карабахский конфликт, не говоря с народом Карабаха?

    • 23:04
    • 12
    • 0

    Никол Пашинян поставил перед фактом Алиева: На Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан

    • 22:45
    • 16
    • 0

    Премьер-министр Киргизии: сдвиги в социальной сфере зависят от экономического развития

    • 18:58
    • 44
    • 0

    Признав Геноцид армян, Сирия дала «пощечину» Эрдогану | Сатановский

    • 17:30
    • 60
    • 0

    В Киеве начала работать программа «е-Малятко»

    • 16:19
    • 54
    • 0

    Ереван в топ-10 самых романтичных городов Европы | WELCOME !

    • 15:44
    • 60
    • 0

    В Белоруссии налажен выпуск вискозной целлюлозы

    • 14:44
    • 57
    • 0

    Глава Молдавии отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

    • 13:15
    • 73
    • 0

    Мамед Эмин Расулзаде | Фашист, большой друг и соратник Гитлера

    • 11:16
    • 89
    • 0

    В Ташкенте реализуются инвестиционные проекты на 2,8 миллиарда долларов

    • 10:17
    • 52
    • 0

    Премьер-министр Армении прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

    • 09:32
    • 62
    • 0

    СМИ в Азербайджане подверглись физическому насилию | Репортеры без границ

    • 23:55
    • 124
    • 0

    Таджикистан создал благоприятную инвестиционную среду

    • 19:23
    • 113
    • 0

    Белоруссия готова создать швейцарским инвесторам выгодный климат

    • 16:54
    • 152
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57108
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51722
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47695
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43033
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36835
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35479
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 33576
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32549
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30801
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30206
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23534
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23109
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22810
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20444
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 19106
    • 0

    "Тигран Великий вел переговоры с Помпеем": Никол Пашинян указал место Азербайджана на карте мира

    • 23:20
    • 10
    • 0

    Никол Пашинян - Алиеву: Как можно решить карабахский конфликт, не говоря с народом Карабаха?

    • 23:04
    • 12
    • 0

    Никол Пашинян поставил перед фактом Алиева: На Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан

    • 22:45
    • 16
    • 0

    Признав Геноцид армян, Сирия дала «пощечину» Эрдогану | Сатановский

    • 17:30
    • 60
    • 0

    Премьер-министр Киргизии: сдвиги в социальной сфере зависят от экономического развития

    • 18:58
    • 44
    • 0

    В Киеве начала работать программа «е-Малятко»

    • 16:19
    • 54
    • 0

    В Белоруссии налажен выпуск вискозной целлюлозы

    • 14:44
    • 57
    • 0

    Глава Молдавии отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности

    • 13:15
    • 73
    • 0

    Премьер-министр Армении прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

    • 09:32
    • 62
    • 0

    В Ташкенте реализуются инвестиционные проекты на 2,8 миллиарда долларов

    • 10:17
    • 52
    • 0

    Ереван в топ-10 самых романтичных городов Европы | WELCOME !

    • 15:44
    • 60
    • 0

    Азербайджан обсудил с НАТО вопросы совместных действий против России

    • 21:38
    • 148
    • 0

    Парламент Сирии признал и осудил Геноцид армян в Османской Турции

    • 16:53
    • 149
    • 0

    Президент Киргизии запустил преобразование судебно-правовой системы страны

    • 13:31
    • 66
    • 0

    Глава офиса президента Украины Ермак назвал приоритеты в своей работе

    • 18:24
    • 104
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА