В Киеве начала работать программа «е-Малятко»

В Киеве 14 февраля была запущена программа для ускоренной регистрации новорожденных «е-Малятко». На данный момент система работает в тестовом режиме. В презентации электронной платформы принял участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства Украины

Премьер подчеркнул, что онлайн-инструмент позволит ускорить процесс заполнения документов, связанных с рождением ребенка. Система объединяет 10 государственных услуг в данном направлении. Гончарук заявил, что теперь вместо двух недель, молодые родители будут тратить максимум 20 минут на данный процесс.

Глава кабмина отметил, что раньше приходилось стоять в очередях для того, чтобы подать 37 документов. Сейчас все эти официальные бумаги умещаются в одном электронном заявлении, которое может быть предоставлено прямо в больнице. Это, по словам премьер-министра, очень быстро, удобно и надежно. Если в других странах данный процесс затрагивает от 3 до 5 услуг, то Украина интегрировала в единую систему 10 надлежащих госуслуг, добавил Гончарук.

Программа «е-Малятко» уже работает в 14 родильных домах столицы Украины. Также, система доступна в Харькове, Кривом Роге, Виннице и Луцке. В скором времени данный сервис будет доступен в приложении «Дiя».