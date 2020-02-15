Премьер-министр Киргизии: сдвиги в социальной сфере зависят от экономического развития

— В Джалал-Абадской области есть огромные возможности для развития промышленности, энергетической и туристической отраслей. Но, к сожалению, для этого не прилагаются никакие усилия. Наоборот, вместо сотрудничества с инвесторами, вкладывающими в создание проектов и рабочих мест, некоторые чиновники создают им препятствия. По потенциалу сельского хозяйства область должна быть одной из лучших. К сожалению, в реальности все по-другому. Развитию туризма в Джалал-Абадской области тоже уделяется мало внимания. Нельзя зацикливаться только на озере Иссык-Куль, возможности туризма в нашей стране большие. Местные власти не прикладывают усилий для прогресса этой отрасли, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Премьер заострил внимание на развитии производственных предприятий области, в том числе Майли-Сууйского лампового завода.
— Это градообразующее предприятие. Нужно привлечь инвестиции для перезапуска производства. Оказание помощи бизнес-структурам — один из приоритетов в деятельности правительства. Упрощение налоговых и таможенных процедур стало важнейшим направлением государственной линии по поддержке бизнеса. С фискализацией деятельность госучреждений будет прозрачной, а предпринимательству будет проще развиваться и способствовать прогрессированию экономики, — сказал премьер-министр.
Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что по программе развития регионов, освоено 4 миллиарда сомов на поддержку сельского бизнеса.