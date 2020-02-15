Признав Геноцид армян, Сирия дала «пощечину» Эрдогану | Сатановский

Накануне парламент Сирии единогласно принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида
армян 1915 года в Османской империи.
Комментируя решение сирийских парламентариев, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский отмечает, что оно может быть связано с военными действиями Турции на территории Сирии.
«Возможно, это пощечина Эрдогану, который фактически начал сирийско-турецкую войну на стороне исламистских боевиков. Резолюции такого рода принимают не из-за того, что они что-то дают, а потому что их давно пора принять, и это необходимо», — в интервью РУСАРМИНФО сказала Сатановский.
По мнению эксперта, необходимость признания Геноцида
армян Сирией диктовалась еще и тем, что Геноцид
является частью истории не только Армении и Турции, но и самой Сирии, где через пустыню Дейр-эз-Зора в годы Геноцида
армян вывозили на гибель.
Сатановский отметил, что для Турции признание Геноцида
армян уже второй арабской страной после Ливана станет болезненным, в особенности для Эрдогана.
«Особенно это болезненно для Эрдогана с его гипертрофированным чувством того, что он новый турецкий султан новой Оттоманской Порты. Нужно уметь смиряться с тем, что не все в этом мире происходит так, как он этого хочет. Хотя не очень верится, что он может это осознать и тем более с этим смириться», — сказал эксперт.
Президент Института Ближнего Востока также выразил надежду на то, что и другие страны региона присоединятся к Сирии и признают Геноцид
армянского народа.
Ранее FMG NEWS сообщило, что парламент Сирии единогласно поддержал резолюцию о признании и осуждении Геноцида
армян 1915 года в Османской империи.