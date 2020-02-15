 Никол Пашинян поставил перед фактом Алиева: На Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан

Если президент Алиев хочет углубиться в историю, то я могу напомнить ему, что во времена армянского царя Тиграна Великого, на Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан
. Об этом в ходе дискуссии о Карабахе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
Его заявление последовало за пространной речью президента Азербайджана Ильхама Алиева, который представил, по его мнению, «исторические факты о том, что Карабах
является исконно азербайджанской территорией».
Премьер-министр Армении
подчеркнул, что не стоит углубляться в историю, так как не только до нашей эры, но и в более поздний период азербайджанского народа на Кавказе не существовало. «Исторически здесь жили армяне, грузины, но не азербайджанцы»,- добавил он.
Пашинян напомнил, что передача Карабаха Азербайджану было личной инициативой Иосифа Сталина в рамках заговора между Ататюрком и Лениным. «Карабах
никогда не был частью независимого Азербайджана»,- напомнил он.