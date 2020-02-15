 Никол Пашинян поставил перед фактом Алиева: На Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан

Никол Пашинян. Если президент Алиев хочет углубиться в историю, то я могу напомнить ему, что во времена армянского царя Тиграна Великого, на Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан . Об этом в ходе дискуссии о Карабахе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Армении



Его заявление последовало за пространной речью президента Азербайджана Ильхама Алиева, который представил, по его мнению, «исторические факты о том, что





Пашинян напомнил, что передача Карабаха Азербайджану было личной инициативой Иосифа Сталина в рамках заговора между Ататюрком и Лениным. « Его заявление последовало за пространной речью президента Азербайджана Ильхама Алиева, который представил, по его мнению, «исторические факты о том, что Карабах является исконно азербайджанской территорией». Премьер-министр Армении подчеркнул, что не стоит углубляться в историю, так как не только до нашей эры, но и в более поздний период азербайджанского народа на Кавказе не существовало. «Исторически здесь жили армяне, грузины, но не азербайджанцы»,- добавил он.Пашинян напомнил, что передача Карабаха Азербайджану было личной инициативой Иосифа Сталина в рамках заговора между Ататюрком и Лениным. « Карабах никогда не был частью независимого Азербайджана»,- напомнил он.



Пашинян добавил, что основным пунктом резолюций, принятых Советом безопасности ООН было ю безоговорочно и немедленно установить режим прекращения огня.

