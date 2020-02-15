Никол Пашинян - Алиеву: Как можно решить карабахский конфликт, не говоря с народом Карабаха?

Армения
и Карабах
действительно готовы к разрешению нагорно-карабахского конфликта. Об этом в ходе совместной с президентом Азербайджана дискуссии о Карабахе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
«Мы привержены процессу мирных переговоров, и они должны проходить в формате Минской группы ОБСЕ. Мы готовы приложить реальные усилия для того, чтобы достигнуть решения конфликта. Мы должны достичь реального прорыва в процессе переговоров»,- заявил премьер-министр.
По словам Пашиняна, после того, как он стал премьер-министром, он предложил «микрореволюции» в процессе разрешения конфликта. «Во-первых, я заявил, что решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. Я первый лидер, указавший на то, что решения также должно быть приемлемым и для народа Азербайджана. Я также призвал пользователей соцсетей – армян и азербайджанцев, отказаться от угроз, оскорблений в адрес друг друга. Я попытался напрямую обратиться к азербайджанцам. Я не против, чтобы Алиев обратился к армянам. Однако, президент Азербайджана отказывается говорить с народом Карабаха. Как можно решить карабахский конфликт, не обращаясь к народу Карабаха?» заявил Пашинян, назвав свои предложения «микрореволюциями».
В ответ на ремарку Алиева о том, что отношения должны нормализироваться между Азербайджаном и Арменией, Пашинян напомнил, что Азербайджан
дважды подписывал договор именно с Карабахом.
«Что касается армии обороны Карабаха, мой сын пошел служить в Карабах
добровольно, чтобы защищать своих соотечественников», - отметил он.