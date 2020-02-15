"Тигран Великий вел переговоры с Помпеем": Никол Пашинян указал место Азербайджана на карте мира





Премьер-министр Армении



15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходит дискуссия по карабахской проблеме. Встреча началась с выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявившего, что Глава правительства Армении Никол Пашинян прокомментировал утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно принадлежности Нагорного Карабаха.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что для урегулирования карабахского конфликта нужны новые подходы. Об этом глава армянского правительства заявил в субботу на обсуждении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходит дискуссия по карабахской проблеме. Встреча началась с выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявившего, что Карабах был частью его страны. Более того, нынешняя столица Армении – Ереван , по утверждению Алиева, также был азербайджанской территорией.









Комментируя "исторический экскурс" азербайджанского лидера, Пашинян выступил с аргументированными возражениями. Он напомнил Алиеву о том, что армянский царь Тигран Великий вел переговоры с римским полководцем Помпеем еще в те времена, когда Азербайджана вообще не существовало на карте мира.



"Я бы посоветовал своему коллеге не касаться истории, иначе я могу пойти еще дальше и начать повествование со времен до нашей эры" , – заявил глава армянского правительства. , – заявил глава армянского правительства.