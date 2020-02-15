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"Тигран Великий вел переговоры с Помпеем": Никол Пашинян указал место Азербайджана на карте мира

Пашинян Мюнхен Алиев 2020 
Глава правительства Армении Никол Пашинян прокомментировал утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно принадлежности Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что для урегулирования карабахского конфликта нужны новые подходы. Об этом глава армянского правительства заявил в субботу на обсуждении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходит дискуссия по карабахской проблеме. Встреча началась с выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявившего, что Карабах был частью его страны. Более того, нынешняя столица Армении – Ереван, по утверждению Алиева, также был азербайджанской территорией.

Никол Пашинян Алиеву
 
Комментируя "исторический экскурс" азербайджанского лидера, Пашинян выступил с аргументированными возражениями. Он напомнил Алиеву о том, что армянский царь Тигран Великий вел переговоры с римским полководцем Помпеем еще в те времена, когда Азербайджана вообще не существовало на карте мира.

"Я бы посоветовал своему коллеге не касаться истории, иначе я могу пойти еще дальше и начать повествование со времен до нашей эры"
, – заявил глава армянского правительства.
 
Пашинян также подчеркнул, что Алиев искажает историю Карабаха. Он напомнил азербайджанскому лидеру, когда и при каких обстоятельствах Карабах присоединили к Азербайджанской ССР, и как потом он обрел независимость. В этом контексте Пашинян подчеркнул, что Карабах вышел из состава СССР так же, как и Азербайджан.
"И когда мы говорим о территориальной целостности, то должны решить, о какой стране идет речь", – подчеркнул армянский премьер.

Пашинян также ответил на обвинения Алиева по поводу событий в Ходжалу. Он напомнил интервью экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова, в котором тот признался, что это была провокация, инициированная азербайджанской оппозицией.
Глава армянского правительства также подчеркнул, что считает неверным каждый раз встречаться лишь для того, чтобы представлять свою позицию по Карабаху, от чего уже устали все, в том числе и международное сообщество.
Отметим, что в последний раз Пашинян и Алиев общались в декабре 2019 года на саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.


  Источник:FMG NEWS

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