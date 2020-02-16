16 лет тюрьмы - талышскому ученому Фахраддину Абосзода! | Азербайджан продолжает репрессии

14 февраля 2020 г. в Бакинском суде по тяжким состоялось заключительное заседание суда по делу талышского ученого, просветителя, журналиста и политика Фахраддина Абосзода (Аббасова). Суд под председательством бывшего следователя Министерства национальной безопасности по особо важным делам Фаига Ганиева признал талышского ученого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 281.2 УК АР ("публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц"), ст. 283.1 УК АР ("разжигание межнациональной розни"), ст. 274 УК АР ("измена Родине"), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Срок отбывания наказания должен отсчитываться с 6 сентября 2018 года, когда талышский ученый был арестован в России по требованию азербайджанских властей. 27 февраля 2019 г. Россия передала его азербайджанским властям. Прокурор требовал для обвиняемого 17 лет заключения.

Во время прочтения судьей приговора Фахраддин Абосзода (Аббасов) несколько раз крикнул "Клевета!", "Ложь, я этого не говорил!", "Ты лжешь!".

Приговор не вступил в законную силу. Защита может обжаловать его в течение 20 дней.

В течение всего судебного процесса, начавшегося 21 ноября 2019 г., ни один азербайджанский журналист или правозащитник не появился ни на одном заседании. Лишь на последнем заседании присутствовал один единственный журналист. Однако все азербайджанские СМИ опубликовали сообщения об осуждении Ф. Абосзода (Аббасов). Многие из них написали о том, что якобы талышский ученый подтвердил информацию о своем сотрудничестве с армянскими спецслужбами и многое другое (musavat.com и др.). Заметим, что это все является ложью. Ф. Абосзода (Аббасов) не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Днем ранее, на заседании 13 февраля 2020 г. второй адвокат подсудимого Ганга Ибрагимов и сам Фахраддин Абосзода (Аббасов) выступили с последним словом. Адвокат указал на то, что для признания преступлением каких-то действий, совершенных на территории другого государства, они должны квалифицироваться соответствующим образом в законодательстве обоих государств. Однако, как известно, по результатам экстрадиционной проверки решением Люберецкой городской прокуратуры от 27.02.2019 г. Ф. Абосзода (Аббасов) был освобожден, т.к. в его действиях не было найдено состава преступления по статьям 281.2 и 283.1 УК АР . Относительно ст. 274 УК АР адвокат заявил, что эти обвинения необоснованны, т.к. обвинения, подтвержденные 5 отделом Государственной службы безопасности, не стали предметом судебного следствия, и соответственно не могут быть приняты в качестве доказательств вменяемой подсудимому вины. Г. Ибрагимов на основании сказанного потребовал незамедлительного освобождения своего подсудимого.

Ф. Абосзода (Аббасов), полностью поддержав выступление своего адвоката, в своем последнем слове также упомянул свою незаконную передачу азербайджанским спецслужбам со стороны России и свой путь в борьбе за права своего народа.

- Это я разрушаю это государство? Мне кажется, участвующие в этом заседании неграмотные, неквалифицированные кадры, предоставляющие первым лицам государства ложную информацию дабы понравиться им, ведут государство в тишину (небытие). Я считаю, что главным источником угрозы является Государственная служба безопасности. Где сейчас бывшие руководители этого органа?! Нариман Имранов арестован, Намик Аббасов уволен из-за своей непрофессиональной деятельности. Где Эльдар Махмудов? Судьба следующего вам известна! - на этих словах судья, сам бывший следователь МНБ (ныне - ГСБ), начал перепалку с обвиняемым и прервал его.

"До 1992 года я всей своей деятельностью служил азербайджанскому народу. В том самом году группа молодых студентов пригласили меня на праздничное мероприятие по случаю Новруза, проводившееся на талышском языке в клубе Абилова. Только там я понял, насколько я несчастен, насколько я безразличен к судьбе народа, к которому принадлежу. Эти молодые ребята будто бы раскрыли мне глаза, напомнили мне наказ моей матери: "Сынок, постарайся не забыть, кто ты, к какому народу принадлежишь! Можешь предать меня, но не предай свой народ!". После этого я занялся судьбой своего народа!

Вы думаете, что оказываете на меня давление, требуя для меня 17 лет заключения. Хотите, хоть убейте меня, хотите, осудите меня на 170 лет, я все равно не откажусь от своей борьбы! Из каждой капли моей крови, которая упадет на землю, появится еще сто талышей!

Вы обвиняете меня в сговоре с Исмаилом Шабановым и Забилем Магеррамовым. Да, мы [иногда] принимали участие в одних и тех же мероприятиях, выступали, они высказывали свои слова, я - свои. Каким образом Вы включили это в обвинительное заключение как сговор, красивый, симпатичный прокурор?

Забиль и сейчас открыл телевидение, транслирует передачи. И сейчас его тексты пишу я?! Вы ведь юрист. Существует такая наука как логика. При помощи какой логики Вы пришли к таким выводам? Что это за необразованность?!

Я и следствию сообщил, я давно прервал с ними всякие контакты, не проронил с ними ни слова. Я вел свою борьбу один, ценой собственной жизни! Я посвятил свою жизнь этой борьбе. Моя семья распалась, я тоскую по своим сыновьям. Мой отец, не выдержав произошедшего, почти сразу после событий 1993 года скончался. Из-за меня в Москве расстреляли моего 37-летнего брата, вскоре после чего скончалась моя мать, и я не смог поучаствовать даже в ее похоронах. После всего этого я продолжил свою борьбу с еще большей решимостью. Я оставался верен наказу своей матери!".

Судья 11 раз (по его собственным подсчетам) прерывал выступление Фахраддина Абосзода (Аббасова) и не позволил его завершить. Трижды адвокат возразил судье, указав на то, что талышский ученый говорит по существу дела, и потребовал разрешить ему продолжить. Однако судья все равно продолжал прерывать выступающего и дальше.

Фахраддина Абосзода. По всей видимости готовиться съезд талышей на котором будет провозглашена Талыш-Муганская Республика, и будет проведен референдум для выхода из состава Азербайджана. Талыши со всего мира готовятся дать жесткий ответ Азербайджану, за преследование и белый геноцид талышей, и в отместку за