Никол Пашинян публично и при Алиеве исключил территориальные уступки Азербайджану

Пашинян публично и при Алиеве исключил территориальные уступки Азербайджану
Пожалуй самое важное заявление, прозвучавшее на обсуждении Карабахского конфликта с участием Пашиняна и Алиева.
"7 районов Карабаха для нас не просто территории. Они - безопасность Карабаха. Исключено, чтобы Армения
или Карабах
отказались от своей безопасности"
: Пашинян.
Иными словами Пашинян публично заявил о невозможности передачи Баку
каких-либо земель. Это заявление особенно ценно с учетом того, что оно сделано при Ильхаме Алиеве.