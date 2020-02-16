РПЦ посоветовала россиянкам не выходить за азербайджанцев, мусульман и атеистов

протоиерей Димитрий Смирнов

«Церковь - она состоит из малых домашних церквей. А как можно строить церковь с азербайджанцем, мусульманином, с иеговистом, с коммунистом, с атеистом? Это не будет домашняя церковь, это будет незнамо что. Поэтому церковь не может это благословлять», - сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.





Тем женщинам, которые не смогли найти мужа в России,священнослужитель посоветовал ехать в Африку. По его словам, в Африке живет много христиан, а РПЦ доброжелательно настроена к бракам с представителями других христианских конфессий.





«Если человек христианин — ну, допустим, католик или лютеранин. Ну, на самый худой конец — баптист, но не дальше. Никакой адвентист седьмого дня для этого никак не подходит, хотя они будут утверждать, как и иеговисты, что они христиане», — пояснил протоиерей.