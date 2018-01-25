Известная супермодель раскрыла необычный способ, как научить детей есть здоровую пищу

Модель Коко Роша активно занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни и уже много лет придерживается вегетарианства. Будучи матерью двоих детей, она решила, что и дети должны питаться здоровой пищей.

Коко рассказала в интервью Us Weekly, как ей удается заставить детей кушать много овощей, передает издание Hello.

"У меня есть один очень необычный секрет. Но я уверена, что с ним дети никогда не будут бояться зеленой здоровой пищи, потому что я всю их еду делаю зеленой", – сказала супермодель.

Так, Коко делает даже блины и напитки для детей зелеными – добавляет везде немного шпината. Благодаря этому ее дочь уже любит спаржу, потому что думает, что она такая же вкусная, как ее зеленые чипсы.

Кроме того, Коко Роша прививает дочери не только правильную систему питания, но и любовь к своей профессии. Поэтому девочка уже имеет персональную страницу в инстаграме.

В первой журнальной съемке Айон снялась через 4 месяца после рождения – вместе с мамой она позировала для издания Fashion Magazine, а в возрасте двух лет – дебютировала на подиуме на показе Jean Paul Gaultier.

Отметим, что Коко Роша и ее муж Джеймс Конран поженились 9 июня 2010 года в старинном французском замке, где Джеймс некогда сделал любимой предложение.

Через четыре года брака они сообщили радостную новость – Коко беременна, а 28 марта 2015 года модель родила дочь, которую назвали Айон Джеймс Конран. В апреле 2018 года у них родился сын Ивер Имес Конран.