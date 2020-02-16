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Facebook запускает в Индии масштабную программу поддержки бизнеса


Facebook будет помогать развиваться малому и среднему бизнесу Индии. К этому делу американская фирма привлечет ряд инвестиционных фондов.

Компания Facebook присоединилась к программе Surge индийского акселератора Sequoia Capital, сообщает PYMNTS.com. Американский техгигант хочет запустить четвертую версию своей программы VC Brand Incubator в Индии.


Что такое VC Brand Incubator Facebook впервые представил инициативу VC Brand Incubator в июне 2019 года. Эта программа создана для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) путем сотрудничества с фондами венчурного капитала. Партнерство предусматривает наставничество, предоставление рекомендаций и всех необходимых ресурсов представителям МСБ.


По словам руководителя Sequoia Capital в Индии Раджана Анандана, сотрудничество с VC Brand Incubator должно помочь местным компаниям получить больше понимания относительно того, как использовать ряд приложений Facebook для собственного роста.


Еще до партнерства с Surge соцсеть работала с тремя венчурными фондами, через которые она оказывала помощь более 70 брендам. Вместе со специалистами таких фондов Facebook разрабатывала стратегии развития для каждой из компаний.


В частности, стартап mCaffeine, предлагающий средства личной гигиены и находится в Мумбаи, и The Moms Co., компания в Дели, которая предоставляет услугу по уходу за детьми, являются одними из предприятий, которые в прошлом участвовали в инкубаторе американской соцсети.


Из опыта работы со 140 миллионами представителей малого бизнеса во всем мире мы знаем, что для успеха молодых брендов важно своевременное наставничество, – говорит Арчана Вохра, директор подразделения развития МСБ в Facebook в Индии.


Surge основана в январе 2019 года. Это масштабная платформа для компаний, находящихся на ранних этапах развития, ориентированная на рынки Юго-Восточной и Южной Азии.


С помощью программы VC Brand Incubator мы надеемся раскрыть потенциал МСБ Индии, чтобы усилить их развитие, а также социально-экономический рост страны в целом. Сотрудничество с различными венчурными фондами является чрезвычайно важным, потому что это позволяет нам поддерживать МСБ на начальном этапе их развития, а впоследствии  следить за их ростом,  добавила Вохра.






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