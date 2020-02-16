Facebook запускает в Индии масштабную программу поддержки бизнеса

Facebook будет помогать развиваться малому и среднему бизнесу Индии. К этому делу американская фирма привлечет ряд инвестиционных фондов.

Компания Facebook присоединилась к программе Surge индийского акселератора Sequoia Capital, сообщает PYMNTS.com. Американский техгигант хочет запустить четвертую версию своей программы VC Brand Incubator в Индии.

Что такое VC Brand Incubator Facebook впервые представил инициативу VC Brand Incubator в июне 2019 года. Эта программа создана для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) путем сотрудничества с фондами венчурного капитала. Партнерство предусматривает наставничество, предоставление рекомендаций и всех необходимых ресурсов представителям МСБ.

По словам руководителя Sequoia Capital в Индии Раджана Анандана, сотрудничество с VC Brand Incubator должно помочь местным компаниям получить больше понимания относительно того, как использовать ряд приложений Facebook для собственного роста.

Еще до партнерства с Surge соцсеть работала с тремя венчурными фондами, через которые она оказывала помощь более 70 брендам. Вместе со специалистами таких фондов Facebook разрабатывала стратегии развития для каждой из компаний.

В частности, стартап mCaffeine, предлагающий средства личной гигиены и находится в Мумбаи, и The Moms Co., компания в Дели, которая предоставляет услугу по уходу за детьми, являются одними из предприятий, которые в прошлом участвовали в инкубаторе американской соцсети.

Из опыта работы со 140 миллионами представителей малого бизнеса во всем мире мы знаем, что для успеха молодых брендов важно своевременное наставничество, – говорит Арчана Вохра, директор подразделения развития МСБ в Facebook в Индии.

Surge основана в январе 2019 года. Это масштабная платформа для компаний, находящихся на ранних этапах развития, ориентированная на рынки Юго-Восточной и Южной Азии.

С помощью программы VC Brand Incubator мы надеемся раскрыть потенциал МСБ Индии, чтобы усилить их развитие, а также социально-экономический рост страны в целом. Сотрудничество с различными венчурными фондами является чрезвычайно важным, потому что это позволяет нам поддерживать МСБ на начальном этапе их развития, а впоследствии – следить за их ростом, – добавила Вохра.