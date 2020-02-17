HRHF осудил насилие против мирных демонстрантов и журналистов в Баку.

Фонд Домов прав человека (HRHF) осудил насилие против мирных демонстрантов и журналистов 11 февраля в Баку
.
В заявлении HRHF говорится, что 11 февраля 2020 года мирные протестующие провели акцию у Центральной избирательной комиссии в Баку
, чтобы выразить обеспокоенность по поводу фальсификаций на прошедших парламентских выборах.
Согласно информационному агентству Turan и сообщениям очевидцев, переданных HRHF, полиция применяла чрезмерное и непропорциональное насилие в отношении этих мирных протестующих, в том числе кандидатов в депутаты и активистов гражданского общества.
Новостные репортажи и интервью свидетельствуют о насилии со стороны полиции против журналистов, в том числе «Голос Америки», «Радио Азадлыг» и телеканала «Мейдан», которые освещали мирные акции протеста.
Очевидцы сообщают, что после этого насилия десятки мирных демонстрантов и журналистов были задержаны в автобусах примерно на два часа и выпущены на окраине Баку
посреди ночи. Согласно этим сообщениям, позднее полиция помешала нескольким пострадавшим протестующим и журналистам получить доступ к медицинской помощи и медицинским отчетам, в которых зафиксированы их травмы и последующее лечение. Эти насильственные и незаконные действия против мирных демонстрантов и журналистов представляют собой грубое нарушение азербайджанскими властями свободы собраний.
В ответ на это HRHF призывает власти Азербайджана:
Уважать свободу собраний и открыть общественному пространству возможность для мирного самовыражения;
Разрешить мирные собрания в центре Баку
и внедрить процедуру уведомления о проведении собраний в соответствии с международными стандартами;
Провести эффективное, быстрое и беспристрастное расследование чрезмерного применения силы и достоверных утверждений о жестоком обращении со стороны полиции 11 февраля 2020 года и привлечь виновных к ответственности;
Создать доступ к медицинской помощи пострадавших 11 февраля 2020 года