Дискуссия Пашинян-Алиев в очередной раз доказывает, что официальный Баку не готов на нормальный, конструктивный шаг. Об этом написал на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь президента Арцаха, кандидат в президенты Давид Бабаян.

«Удивлены, поскольку думали, что Алиев обладает более глубокими знаниями о собственной истории. То, что говорит он, скорее похоже на слова третьеклассника, попавшего под влияние пропаганды. Я бы посоветовал лучше изучить их историю», - отметил Бабаян.

Напомним что Премьер Министр Армении Никол Пашинян разорвал на части все доводы неграмотного и глупого президента Азербайджана Ильхам Алиева. Никол Пашинян четко, аргументированно, со ссылками на нормы международного права, историю, научные работы и резолюции, изложил позицию Армении. Ильхам Алиев постоянно и прилюдно краснел, надувал щеки, не мог ответить на банальные вопросы по истории региона, примитивно лгал и выглядел просто как дурачок. В отличии от него Премьер Министр Армении Никол Пашинян выглядел уверенно, а его речь была ровной и грамотной основанной на исторических фактах.