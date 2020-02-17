Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума

Напомним что Премьер Министр Армении Никол Пашинян в Мюнхене разорвал на части все доводы неграмотного и глупого президента Азербайджана Ильхам Алиева.

четко, аргументированно, со ссылками на нормы международного права, историю, научные работы и резолюции, изложил позицию Армении. Ильхам Алиев постоянно и прилюдно краснел как двоечник, надувал щеки, не мог ответить на банальные вопросы по истории региона, примитивно лгал и выглядел просто как дурачок. В отличии от него