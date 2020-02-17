 
  • 17:30 – Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума 
  • 13:21 – Заявления Алиева похожи на речь третьеклассника | Степанакерт 
  • 18:37 – Facebook запускает в Индии масштабную программу поддержки бизнеса 
  • 17:30 – Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума 
  • 20:14 – Екатерина Кухар поделилась своими наблюдениями о любви 
  • 14:12 – [СРОЧНО] На избирательном участке в Азербайджане произошло убийство 

Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума

 Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева
 
Журналист Аббас Джума специально для канала Баграмян 26 (@Bagramyan26) поделился своими мыслями о дебатах Пашиняна и Алиева в Мюнхене. По его мнению, лидер Армении был более убедительным и взвешенным. 

Наконец-то долгожданная встреча Пашиняна и Алиева свершилась. С чем я искренне поздравляю армянский и азербайджанский народ. Ну и, разумеется, организаторов Мюнхенской конференции, много лет пытавшихся собрать лидеров двух стран за одним столом. 

Естественно, никто ничего от этой встречи не ждал. Однако сам факт ее поведения - уже событие, вселяющее призрачную надежду на то, что когда нибудь карабахский вопрос будет закрыт.

Что касается самих переговоров (хотя это больше походило на дебаты), на мой взгляд, Пашинян был куда взвешеннее. В отличие от своего азербайджанского коллеги, который не продемонстрировал ничего нового - все тот же агрессивный стиль и ни к чему не ведущий тезис: «Нагорный Карабах - часть Азербайджана». Я все понимаю, Баку - проигравшая сторона, и Алиеву сложно быть менее воинственным. Но так переговоры не ведутся (я все же расцениваю встречу, как переговоры. Иначе зачем все это? Обменяться упреками можно и в СМИ). По-моему, Азербайджан не в том положении, чтобы быть настолько бескомпромиссным. 

Никол Пашинян в свою очередь повторил то, о чем говорил в Ереване в присутствии российских журналистов - решение должно устраивать все три стороны: Армению, Нагорный Карабах и Азербайджан. Это конструктивный подход, хотя многим в Армении позиция Пашиняна могла показаться беззубой. Я бы не спешил с выводами. В условиях, когда ни одна из сторон не намерена отступать, выгоднее смотрится та, что взывает к здравому смыслу. На фоне азербайджанского президента, пришедшего не на переговоры, а на дебаты.

Напомним что Премьер Министр Армении Никол Пашинян в Мюнхене разорвал на части все доводы неграмотного и глупого президента Азербайджана Ильхам Алиева. Никол Пашинян четко, аргументированно, со ссылками на нормы международного права, историю, научные работы и резолюции, изложил позицию Армении. Ильхам Алиев постоянно и прилюдно краснел как двоечник, надувал щеки, не мог ответить на банальные вопросы по истории региона, примитивно лгал и выглядел просто как дурачок. В отличии от него Премьер Министр Армении Никол Пашинян выглядел уверенно, а его речь была ровной и грамотной основанной на исторических фактах.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 38


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Никол Пашинян публично и при Алиеве исключил территориальные уступки Азербайджану
    » "Тигран Великий вел переговоры с Помпеем": Никол Пашинян указал место Азербайджана на карте мира
    » Никол Пашинян - Алиеву: Как можно решить карабахский конфликт, не говоря с народом Карабаха?
    » Никол Пашинян поставил перед фактом Алиева: На Южном Кавказе не существовало страны под названием Азербайджан
    » Председатель ОБСЕ приветствует конструктивную атмосферу на встрече Пашиняна и Алиева
    » В Вене стартовала встреча Алиева и Пашиняна
    » Неофициальная встреча Пашиняна и Алиева продлилась 1,5 часа
    » Президент Франции поздравил Никола Пашиняна с победой
    » Никол Пашинян прибыл в Москву
    » Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьеры Армении
    » Баку - это российский город и он должен быть возвращен России | Владимир Жириновский
    » Аббас Джума: в Иране ничего не напоминает о беспорядках
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума

    • 17:30
    • 40
    • 0

    Зеленский выразил Конгрессу США благодарность за поддержку Украины в сфере безопасности

    • 14:17
    • 42
    • 0

    Заявления Алиева похожи на речь третьеклассника | Степанакерт

    • 13:21
    • 51
    • 0

    Глава МИД Белоруссии прокомментировал втягивание страны в орбиту интересов США

    • 12:30
    • 29
    • 0

    В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержку

    • 10:50
    • 29
    • 0

    Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ

    • 09:04
    • 31
    • 0

    HRHF осудил насилие против мирных демонстрантов и журналистов в Баку.

    • 00:00
    • 60
    • 0

    Екатерина Кухар поделилась своими наблюдениями о любви

    • 20:14
    • 51
    • 0

    Facebook запускает в Индии масштабную программу поддержки бизнеса

    • 18:37
    • 59
    • 0

    РПЦ посоветовала россиянкам не выходить за азербайджанцев, мусульман и атеистов

    • 14:30
    • 68
    • 0

    Известная супермодель раскрыла необычный способ, как научить детей есть здоровую пищу

    • 13:30
    • 67
    • 0

    «Мисс Германией» стала Леони Шарлотте фон Хазе

    • 13:24
    • 161
    • 0

    В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего

    • 12:52
    • 62
    • 0

    Никол Пашинян публично и при Алиеве исключил территориальные уступки Азербайджану

    • 10:43
    • 84
    • 0

    16 лет тюрьмы - талышскому ученому Фахраддину Абосзода! | Азербайджан продолжает репрессии

    • 10:21
    • 65
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57136
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51782
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47706
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43053
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36849
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35504
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 33733
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32569
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30834
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30219
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23601
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23122
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22826
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20478
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 19132
    • 0

    В Ашхабаде выступили мастера искусств из Санкт-Петербурга

    • 13:56
    • 27
    • 0

    Зеленский выразил Конгрессу США благодарность за поддержку Украины в сфере безопасности

    • 14:17
    • 42
    • 0

    Глава МИД Белоруссии прокомментировал втягивание страны в орбиту интересов США

    • 12:30
    • 29
    • 0

    Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ

    • 09:04
    • 31
    • 0

    В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержку

    • 10:50
    • 29
    • 0

    Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума

    • 17:30
    • 40
    • 0

    Заявления Алиева похожи на речь третьеклассника | Степанакерт

    • 13:21
    • 51
    • 0

    HRHF осудил насилие против мирных демонстрантов и журналистов в Баку.

    • 00:00
    • 60
    • 0

    Екатерина Кухар поделилась своими наблюдениями о любви

    • 20:14
    • 51
    • 0

    Facebook запускает в Индии масштабную программу поддержки бизнеса

    • 18:37
    • 59
    • 0

    В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего

    • 12:52
    • 62
    • 0

    Известная супермодель раскрыла необычный способ, как научить детей есть здоровую пищу

    • 13:30
    • 67
    • 0

    РПЦ посоветовала россиянкам не выходить за азербайджанцев, мусульман и атеистов

    • 14:30
    • 68
    • 0

    «Мисс Германией» стала Леони Шарлотте фон Хазе

    • 13:24
    • 161
    • 0

    Никол Пашинян публично и при Алиеве исключил территориальные уступки Азербайджану

    • 10:43
    • 84
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА