Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума

Журналист Аббас Джума специально для канала Баграмян 26 (@Bagramyan26) поделился своими мыслями о дебатах Пашиняна и Алиева в Мюнхене. По его мнению, лидер Армении был более убедительным и взвешенным.
Наконец-то долгожданная встреча Пашиняна и Алиева свершилась. С чем я искренне поздравляю армянский и азербайджанский народ. Ну и, разумеется, организаторов Мюнхенской конференции, много лет пытавшихся собрать лидеров двух стран за одним столом.
Естественно, никто ничего от этой встречи не ждал. Однако сам факт ее поведения - уже событие, вселяющее призрачную надежду на то, что когда нибудь карабахский вопрос будет закрыт.
Что касается самих переговоров (хотя это больше походило на дебаты), на мой взгляд, Пашинян был куда взвешеннее. В отличие от своего азербайджанского коллеги, который не продемонстрировал ничего нового - все тот же агрессивный стиль и ни к чему не ведущий тезис: «Нагорный Карабах
- часть Азербайджана». Я все понимаю, Баку
- проигравшая сторона, и Алиеву сложно быть менее воинственным. Но так переговоры не ведутся (я все же расцениваю встречу, как переговоры. Иначе зачем все это? Обменяться упреками можно и в СМИ). По-моему, Азербайджан
не в том положении, чтобы быть настолько бескомпромиссным.
Никол Пашинян
в свою очередь повторил то, о чем говорил в Ереване в присутствии российских журналистов - решение должно устраивать все три стороны: Армению, Нагорный Карабах
и Азербайджан
. Это конструктивный подход, хотя многим в Армении позиция Пашиняна могла показаться беззубой. Я бы не спешил с выводами. В условиях, когда ни одна из сторон не намерена отступать, выгоднее смотрится та, что взывает к здравому смыслу. На фоне азербайджанского президента, пришедшего не на переговоры, а на дебаты.