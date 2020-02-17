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В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержку

В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержкуСогласно социальному спецпроекту по поддержке отдельных категорий жителей Нур-Султана, а также в честь 75-летия Дня победы в Великой Отечественной войне, ветераны, проживающие в столице Казахстана, получат вознаграждение в размере 850 тысяч тенге из городского бюджета столицы. Об этом 17 февраля сообщил сайт электронного правительства Казахстана.

По социальному плану ветеранам также полагается комплект одежды, куда вошли предметы верхней одежды, костюм, сорочка и обувь. Помимо этого, в подарочный набор включены и транспортные услуги, то есть почётный участник второй мировой войны на протяжении текущего года может воспользоваться железнодорожным транспортом, или воздушными линиями, для разового перемещения по территории государства и странам СНГ. 

Этот дополнительный пункт, включен в целях поддержки связей внутри большого интернационального «ветеранского коллектива». Главной миссией, которой является содействие для встреч защитников отечества в местах боевой славы, в бессмертных героических городах, на братских могилах и памятниках великому народному подвигу. 

Все расходы по реализации проекта, будут покрываться из бюджета столицы Казахстана.





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