В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержку

По социальному плану ветеранам также полагается комплект одежды, куда вошли предметы верхней одежды, костюм, сорочка и обувь. Помимо этого, в подарочный набор включены и транспортные услуги, то есть почётный участник второй мировой войны на протяжении текущего года может воспользоваться железнодорожным транспортом, или воздушными линиями, для разового перемещения по территории государства и странам СНГ.
Этот дополнительный пункт, включен в целях поддержки связей внутри большого интернационального «ветеранского коллектива». Главной миссией, которой является содействие для встреч защитников отечества в местах боевой славы, в бессмертных героических городах, на братских могилах и памятниках великому народному подвигу.
Все расходы по реализации проекта, будут покрываться из бюджета столицы Казахстана.