Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ

Глава исполнительной власти Молдавии Ион Кику 15 февраля отправился в деревню Волинтирь, которая находится в районе Штефан-Водэ. По прибытию премьер встретился с мэрами и советниками села, а также руководителями других населённых пунктов. На встрече собеседники обсудили вопросы, касающиеся развития региона, внедрения инфраструктурных проектов и привлечения инвестиций. Об этом сообщаетРайонные власти сообщили главе правительства о проблемах, с которыми сталкиваются жители региона, и обсудили возможности развития района. Также, участниками встречи были рассмотрены вопросы миграции и инфраструктурные проблемы.Градоначальники населённых пунктов уведомили премьера о том, что необходимо отремонтировать дорогу Ермоклиа-Волонтири, которая граничит с Украиной, в том числе попросили развить трансграничные торговые отношения.Ион Кику проинформировал местные власти о том, что на дорожные инфраструктуры в нынешнем году планируется выделить около 1 миллиарда леев, а на уличное освещение — не менее 140 миллионов леев.По окончанию встречи, глава исполнительной власти ответил на все вопросы граждан, а далее обсудил с властями решение указанных проблем.