Глава МИД Белоруссии прокомментировал втягивание страны в орбиту интересов США

Отвечая на вопросы журналиста, дипломат отметил что Минск, несмотря на предложения американского чиновника Майкла Помпео, снабдить Беларусь заокеанской нефтью не «перешагнёт» через многолетние отношения с Москвой. Позиция страны заключается в сохранении дружеских и деловых отношений со всеми странами-партнёрами, подчеркнул министр.
Макей прямо заявил, что никакими средствами нельзя втянуть «белорусский институт» в сферу какого-нибудь влияния. Геополитическое расположение страны была и есть Европа, где рядом находятся большие и небольшие соседи, в этом случае присутствует влияние регионального значения, которое конструктивно регулируется международно-правовыми инструментами, сказал дипломат. Представление о том, что Беларусь может быть перемещена на американский материк, или произойдёт смена взглядов под их влиянием совершенно ошибочное мнение, страна и её курс останутся на том же месте, заявил глава МИДа.
Беларусь будет укреплять торгово-экономические связи, как с Россией, так и с США, включая страны Евросоюза, подчеркнул министр.
Комментируя ситуацию вокруг нефтяной артерии «Дружба» и поставок некачественной нефти, белорусский политик сказал, что эти вопросы до конца не решены и Минск надеется, что Москва в скором времени покроет понесённые убытки.