Глава МИД Белоруссии прокомментировал втягивание страны в орбиту интересов США

Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей 15 февраля, на полях представительного мюнхенского форума, ответил на вопросы об американском влиянии на страну. Политик заявил, что Беларусь никогда не строила свой политический курс с кем-то, за счёт кого-то, сообщают «Известия»

Отвечая на вопросы журналиста, дипломат отметил что Минск, несмотря на предложения американского чиновника Майкла Помпео, снабдить Беларусь заокеанской нефтью не «перешагнёт» через многолетние отношения с Москвой. Позиция страны заключается в сохранении дружеских и деловых отношений со всеми странами-партнёрами, подчеркнул министр.

Макей прямо заявил, что никакими средствами нельзя втянуть «белорусский институт» в сферу какого-нибудь влияния. Геополитическое расположение страны была и есть Европа, где рядом находятся большие и небольшие соседи, в этом случае присутствует влияние регионального значения, которое конструктивно регулируется международно-правовыми инструментами, сказал дипломат. Представление о том, что Беларусь может быть перемещена на американский материк, или произойдёт смена взглядов под их влиянием совершенно ошибочное мнение, страна и её курс останутся на том же месте, заявил глава МИДа.

Беларусь будет укреплять торгово-экономические связи, как с Россией, так и с США, включая страны Евросоюза, подчеркнул министр.

Комментируя ситуацию вокруг нефтяной артерии «Дружба» и поставок некачественной нефти, белорусский политик сказал, что эти вопросы до конца не решены и Минск надеется, что Москва в скором времени покроет понесённые убытки.