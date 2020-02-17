Зеленский выразил Конгрессу США благодарность за поддержку Украины в сфере безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский 15 февраля, в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с делегацией Конгресса США, возглавляемой сенатором Джеймсом Инхофом. Лидер страны выразил госдеятелям благодарность за поддержку Украины в сфере безопасности, сообщает пресс-служба президента Украины

В ходе встречи Зеленский поблагодарил Джеймса Инхофа за вклад США в развитие военной сферы Украины. Глава государства также отметил, что власти страны надеются на дальнейшее расширение деятельности по оказанию помощи со стороны Соединенных Штатов.

Президент подчеркнул, что страна намерена провести ряд реформ демократической направленности. Он добавил, что Украина активно борется с коррупционной деятельностью. По словам украинского лидера, в стране осуществляются преобразования в правоохранительных органах. В результате проверки квалификации судебных представителей было уволено несколько тысяч юристов.

Зеленский рассказал о планах реформации промышленного концерна «Укроборонпром», с целью обеспечения эффективности и прозрачности в работе оборонных предприятий. В ходе переговоров стороны, также, затронули вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе.

В заключении встречи, президент Украины сообщил сенаторам о реализации новых программ по поддержке и защите предпринимательства и призвал западных бизнесменов инвестировать в экономику страны.