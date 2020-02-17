 Ложь и страх президентов Азербайджана | Историческая оплеуха Алиеву от Премьер Министра Никола Пашиняна

Автор известного интервью с бывшим президентом Азербайджана Аязом Муталибовым о ходжалинских событиях, корреспондент «Независимой газеты» Дана Мазалова подтверждает, что публикация полностью соответствует словам бывшего президента Азербайджана, сколько бы действующий президент Ильхам Алиев ни пытался это опровергнуть.



Журналистка сожалеет, что не сохранились записи из-за технических трудностей, так как запись была сделана на кассете, которые тогда часто перезаписывались.

«Не было интернета, не было компьютеров, но я могу подтвердить, что то, что я написала, было сказано Аязом Муталибовым, ничего не выдумано. Он может отрицать это как хочет, но тогда он сказал то, что было опубликовано в «Независимой газете». У меня есть этот номер газеты, который также доступен в интернете. Аяз Муталибов сказал это», - в эксклюзивной беседе с Арменпресс сказала Мазалова, которая была единственным журналистом, кому Муталибов дал эксклюзивное интервью через месяц после ухода в отставку. Именно в этом интервью он подчеркнул, что ходжалинские события были организованы азербайджанской оппозицией, чтобы добиться его отставки.



Мазалова узнала о Ходжалинской трагедии из записей оператора Чингиза Мустафаева, который лично задокументировал исключительные кадры. «Чингиз, с которым мы познакомились в Кисловодске, в своей квартире рассказал мне, как убивали этих людей, ломали колени, чтобы они не могли идти. Колени... самое болезненное место на теле человека. На следующий день у меня должно было состояться интервью с Муталибовым. Я не могла не спросить о том, что я видела на этих кадрах, снятых Чингизом. Я просто не упомянула имени Чингиза, чтобы не навредить ему. Однако через два месяца Чингиз был убит...», - с грустью вспоминает журналистка.



Она представила еще один ужасный факт, который был зафиксирован в марте 1992 года Посреднической миссией СБСЕ под руководством действующего председателя Совета министров СБСЕ Иржи Динстбира: незахороненные и разлагающиеся трупы. Ходжалинские события произошли в конце февраля, и согласно мусульманскому обряду, тела должны были быть похоронены до второго дня.



Известно, что тела были обнаружены около азербайджанских подразделений, контролируемых Народным фронтом, о чем свидетельствует съемки Мустафаева от 28 февраля. Чингиз Мустафаев сделал еще одну запись на месте происшествия 2 марта. Как стало ясно при сопоставлении двух съемок, о которых упоминал также автор, трупы были передвинуты. На кадрах первой съемки были видны трупы, которые уже на кадрах второй съемки были искажены - тела скальпированы и совершены другие осквернения. Однако примечательно, что во время съемок 28 февраля на месте происшествия спокойно гуляли азербайджанские военнослужащие, которые и перенесли тела.



«Я чувствую себя очень виноватой за то, что не скопировала эти снимки. Моя совесть до сих пор мучает меня. Понимаете, интервью с Муталибовым было результатом этих съемок и разговоров с Чингизом», - сказала Мазалова.



На уточняющий вопрос корреспондента Арменпресс, как она относится к тому факту, что президент Азербайджана использовал трибуну Мюнхенской конференции по безопасности для опровержения слов Муталибова, Мазалова подчеркнула: «Я отвечу так: мы знаем, что Турция до сих пор отрицает На уточняющий вопрос корреспондента Арменпресс, как она относится к тому факту, что президент Азербайджана использовал трибуну Мюнхенской конференции по безопасности для опровержения слов Муталибова, Мазалова подчеркнула: «Я отвечу так: мы знаем, что Турция до сих пор отрицает Геноцид армян. И точка».









Ниже приводим соответствующий отрывок из интервью Аяза Муталибова «Независимой газете» (интервью от 1 апреля 1992):

— Что вы думаете о событиях в Ходжалы, после которых вы ушли в отставку? Трупы ходжалинцев были найдены недалеко от Агдама. Кто-то сначала стрелял в ноги, чтобы они не могли уйти дальше. Потом добивал топором. 29 февраля мои коллеги снимали их. Во время новых съемок 2 марта эти же трупы были скальпированы. Какая то странная игра...

— Как говорят те ходжалимцы, которые спаслись, это все было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для дискредитации президента. Я не думаю, чтобы армяне, очень четко и со знанием дела относящиеся к подобным ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить изобличающие их в фашистских действиях документы. Можно предположить, что кто-то был заинтересован в том, чтобы потом показать эти кадры на сессии ВС и все сфокусировать на моей персоне.

Если я заявляю, что это вина азербайджанской оппозиции, могут сказать, что я на них наговариваю. Но общий фон рассуждений таков, что коридор, по которому люди могли уйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, чтобы выйти и помочь людям. Или просто договориться, что мирные жители уходят. Такая практика была все время.





Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев из независимого издания «Монитор» в феврале 2005 года провел десять дней в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, о чем поведал в своих материалах и интервью. Он также позволил себе открыто усомниться в правдивости официальной версии азербайджанских властей о гибели группы ходжалинских жителей: «┘Как-то несколько лет тому назад, я встретился с ходжалинскими беженцами, которые открыто признались мне┘ что еще за несколько дней до наступления армяне непрерывно по громкоговорителям предупреждали население о планируемой операции, предлагали гражданскому населению покинуть поселок и выйти из окружения через гуманитарный коридор, вдоль реки Каркар. По словам самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором, и действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь. Некоторые солдаты из батальонов НФА почему-то вывели часть ходжалинцев к селу Нахичеваник, которое в тот период находилось под контролем аскеранского батальона армян. А остальная часть была накрыта у подножья Агдамского района артиллерийским залпом┘ Ознакомившись с географической местностью, с полной убежденностью могу сказать, что домыслы об отсутствии армянского коридора лишены оснований. Коридор действительно был, иначе полностью окруженные и изолированные от внешнего мира ходжалинцы никак не смогли бы прорвать кольцо и выйти из окружения. Но, преодолев местность за рекой Каркар, вереница беженцев разделилась, и почему-то часть ходжалинцев направилась в сторону Нахичеваника. Похоже, что батальоны НФА стремились не к освобождению ходжалинцев, а к большей крови на пути к свержению Муталибова».



То есть очевидно, что действительно страшные, трагические события произошли как минимум не в Ходжалу, а совсем в другом месте – именно недалеко от азербайджанского райцентра Агдам.





Очевидно, что массовое убийство ходжалинцев, которое может быть записано в «послужной список» азербайджанских боевиков, тогда имело две цели: во-первых, убрать с политической арены ставшего ненужным после распада СССР Аяза Муталибова, а во-вторых, получить повод начать с помощью Анкары шумную кампанию по обвинению армян в бесчеловечных методах ведения войны. Сегодня раскрутка «проекта ходжали» преследует иные политические и идеологические цели, а средства их достижения остались прежние: ложь и фальсификация.