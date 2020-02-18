Премьер-министр рассмотрел факты смертей военнослужащих Вооружённых сил Армении

Премьер-министр подробно ознакомился с фактами инцидентов, причинами их возникновения, а также материалами заведённых уголовных дел.
Никол Пашинян, в качестве решения проблемы, дал указание усилить дисциплину в подразделениях Вооружённых сил. Также, премьер дал указания ответственным руководителям усилить меры по предотвращению неуставных отношений в воинской среде, профилактике криминальных проявлений и фактов «дедовщины».
Добавим, что после совещания, на своей странице в Facebook, глава правительства анонсировал кадровые перестановки в армейском руководстве.
В дополнении отметим, что президент обратился к военнослужащим и гражданам Армении с посланием, в котором кроме слов соболезнований сказал, что гибель каждого солдата или офицера, каждого гражданина Армении – невосполнимая потеря.
— Мы доверяем, верим и ждём каждого из вас, — сказал президент.
Армен Саркисян призвал военнослужащих быть ответственными в отношениях друг с другом, проявлять терпимость, с честью продолжать традиции взаимопомощи, единства и сплочённости.