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Премьер-министр рассмотрел факты смертей военнослужащих Вооружённых сил Армении

Премьер-министр рассмотрел факты смертей военнослужащих Вооружённых сил АрменииГлава правительства Армении Никол Пашинян 17 февраля, при участии секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, а также руководства и высокопоставленных представителей силовых ведомств, обсудил факты невосполнимых потерь в Вооружённых силах страны. Об этом  сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Премьер-министр подробно ознакомился с фактами инцидентов, причинами их возникновения, а также материалами заведённых уголовных дел.

Никол Пашинян, в качестве решения проблемы, дал указание усилить дисциплину в подразделениях Вооружённых сил. Также, премьер дал указания ответственным руководителям усилить меры по предотвращению неуставных отношений в воинской среде, профилактике криминальных проявлений и фактов «дедовщины».

Добавим, что после совещания, на своей странице в Facebook, глава правительства анонсировал кадровые перестановки в армейском руководстве.

В дополнении отметим, что президент обратился к военнослужащим и гражданам Армении с посланием, в котором кроме слов соболезнований сказал, что гибель каждого солдата или офицера, каждого гражданина Армении – невосполнимая потеря.

— Мы доверяем, верим и ждём каждого из вас, — сказал президент.

Армен Саркисян призвал военнослужащих быть ответственными в отношениях друг с другом, проявлять терпимость, с честью продолжать традиции взаимопомощи, единства и сплочённости.





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