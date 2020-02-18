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Глава Белоруссии провёл совещание по вопросам охраны государственной границы

Глава Белоруссии провёл совещание по вопросам охраны государственной границыПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 17 февраля провёл совещание по вопросам охраны государственной границы, с участием председателя пограничного комитета Анатолия Лаппо. Также, белорусский лидер утвердил решение по охране госграницы в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В Белоруссии, президент ежегодно утверждает решение на охрану границы. Во время этого мероприятия Лукашенко отметил, что участились случаи незаконной миграции и контрабанды. В связи с этим поручил главе пограничного ведомства поднять бдительность пограничных подразделений. 

Далее, президент напомнил о потоке критики со стороны РФ, по поводу блокирования и незаконного изъятия белорусской стороной, нефти следующей в Европу по транзитному коридору. По этому вопросу Лукашенко открыто заявил, что никаких «угроз» на этот счёт для России нет. Беларусь будет закупать у соседней страны 24 миллиона тонн сырья и всё, подчеркнул глава государства. Таким образом, поставив точку в этой затянувшейся истории.

В ходе приёма, белорусский лидер поручил держать на должном уровне боеспособность мобильных пограничных подразделений, оснащать заставы современными видами вооружения и технических средств, своевременно решать социально-бытовые проблемы личного состава.

Как рассказал журналистам БЕЛТЫ после встречи с главой государства Анатолий Лаппо, на границе с Украиной будет сформирована ещё одна погранзастава. Пограничное укрепление планируется разместить близ села Деражичи.





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