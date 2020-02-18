Глава Белоруссии провёл совещание по вопросам охраны государственной границы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 17 февраля провёл совещание по вопросам охраны государственной границы, с участием председателя пограничного комитета Анатолия Лаппо. Также, белорусский лидер утвердил решение по охране госграницы в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В Белоруссии, президент ежегодно утверждает решение на охрану границы. Во время этого мероприятия Лукашенко отметил, что участились случаи незаконной миграции и контрабанды. В связи с этим поручил главе пограничного ведомства поднять бдительность пограничных подразделений.

Далее, президент напомнил о потоке критики со стороны РФ, по поводу блокирования и незаконного изъятия белорусской стороной, нефти следующей в Европу по транзитному коридору. По этому вопросу Лукашенко открыто заявил, что никаких «угроз» на этот счёт для России нет. Беларусь будет закупать у соседней страны 24 миллиона тонн сырья и всё, подчеркнул глава государства. Таким образом, поставив точку в этой затянувшейся истории.

В ходе приёма, белорусский лидер поручил держать на должном уровне боеспособность мобильных пограничных подразделений, оснащать заставы современными видами вооружения и технических средств, своевременно решать социально-бытовые проблемы личного состава.

Как рассказал журналистам БЕЛТЫ после встречи с главой государства Анатолий Лаппо, на границе с Украиной будет сформирована ещё одна погранзастава. Пограничное укрепление планируется разместить близ села Деражичи.