В Узбекистане полностью изменят порядок лицензирования

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провёл правительственное заседание, на котором были обсуждены важные задачи кардинального изменения порядка лицензирования и разрешений в области предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента

Узбекский лидер на совещании определил приоритетное направление специально созданной рабочей группы, в составе которой министерство юстиции, торгово-промышленная палата и уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Также, президент Узбекистана поручил исключить из лицензируемых видов деятельности те, которые не представляют вреда здоровью гражданина и не наносят ущерб обществу.

На заседании было отмечено, что нужно в кратчайшие сроки широко внедрить современные методы и технологии поправок предпринимательской деятельности, в частности, изучая зарубежные практики в данной сфере. Для этого ещё шесть лет тому назад стартовал комплекс информационных систем «лицензия», но данный сайт не работает на должном уровне, так как до сих пор 79 процентов лицензий и 80 процентов разрешений выдаётся в бумажной форме.

По этой причине, Шавкат Мирзиёев поручил министерствам юстиции, развития информационных технологий и коммуникаций ввести до августа этого года автоматизированную единую электронную систему по лицензированию, которая будет удобна для использования.

Кроме этого, важно наладить систему автоматизированного риск-анализа и дистанционного контроля по всем видам деятельности, подлежащим лицензированию, и усовершенствовать общественный контроль для извещения о фактах коррупции, подчеркнул президент. Это поможет улучшить прозрачность системы, но главное, в будущем создаст конкурентноспособную бизнес среду.