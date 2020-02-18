 
  • 14:42 – Премьер-министр: финподдержка сельского хозяйства - важный инструмент развития отрасли 
  • 17:30 – Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума 
  • 18:37 – Facebook запускает в Индии масштабную программу поддержки бизнеса 
  • 23:32 – Ложь и страх президентов Азербайджана | Историческая оплеуха Алиеву от Премьер Министра Никола Пашиняна 
  • 20:14 – Екатерина Кухар поделилась своими наблюдениями о любви 
  • 14:12 – [СРОЧНО] На избирательном участке в Азербайджане произошло убийство 

В Узбекистане полностью изменят порядок лицензирования

В Узбекистане полностью изменят порядок лицензированияПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провёл правительственное заседание, на котором были обсуждены важные задачи кардинального изменения порядка лицензирования и разрешений в области предпринимательства. Об этом  сообщили в пресс-службе администрации президента.

Узбекский лидер на совещании определил приоритетное направление специально созданной рабочей группы, в составе которой министерство юстиции, торгово-промышленная палата и уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Также, президент Узбекистана поручил исключить из лицензируемых видов деятельности те, которые не представляют вреда здоровью гражданина и не наносят ущерб обществу.

На заседании было отмечено, что нужно в кратчайшие сроки широко внедрить современные методы и технологии поправок предпринимательской деятельности, в частности, изучая зарубежные практики в данной сфере. Для этого ещё шесть лет тому назад стартовал комплекс информационных систем «лицензия», но данный сайт не работает на должном уровне, так как до сих пор 79 процентов лицензий и 80 процентов разрешений выдаётся в бумажной форме.

По этой причине, Шавкат Мирзиёев поручил министерствам юстиции, развития информационных технологий и коммуникаций ввести до августа этого года автоматизированную единую электронную систему по лицензированию, которая будет удобна для использования. 

Кроме этого, важно наладить систему автоматизированного риск-анализа и дистанционного контроля по всем видам деятельности, подлежащим лицензированию, и усовершенствовать общественный контроль для извещения о фактах коррупции, подчеркнул президент.  Это поможет улучшить прозрачность системы, но главное, в будущем создаст конкурентноспособную бизнес среду.





  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Узбекистан в этом году увеличит добычу углеводородного сырья
    » Президент Казахстана ознакомился с положением дел в предпринимательской сфере
    » Президент Узбекистана принял и.о. главы МИД РФ Лаврова
    » Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ
    » Президент Узбекистана посетил престижный японский вуз
    » Шавкат Мирзиеев назвал узбекские СМИ реальной силой
    » Президент Узбекистана принял мэра Душанбе
    » Президент Узбекистана лично опробовал техно ресурсы IT парка
    » Мирзиёев встретился с индийской делегацией
    » Президент Шавкат Мирзиеев напомнил, что значит родной язык для узбеков
    » В Ташкенте провели модернизацию знаменитого фарфорового завода
    » Из-за лицензирования импорт ДСП в Беларуси снизился почти на 70%
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Премьер-министр: финподдержка сельского хозяйства - важный инструмент развития отрасли

    • 14:42
    • 30
    • 0

    Министр экономики Украины рассказал о планах привлечь 50 млрд долларов США

    • 12:30
    • 30
    • 0

    В Узбекистане полностью изменят порядок лицензирования

    • 11:36
    • 29
    • 0

    Глава Белоруссии провёл совещание по вопросам охраны государственной границы

    • 10:59
    • 29
    • 0

    Премьер-министр рассмотрел факты смертей военнослужащих Вооружённых сил Армении

    • 09:44
    • 33
    • 0

    Ложь и страх президентов Азербайджана | Историческая оплеуха Алиеву от Премьер Министра Никола Пашиняна

    • 23:32
    • 71
    • 0

    Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума

    • 17:30
    • 67
    • 0

    Глава Согдийской области Таджикистана посетил предприятие «Спитамен-текстайл»

    • 15:27
    • 17
    • 0

    Зеленский выразил Конгрессу США благодарность за поддержку Украины в сфере безопасности

    • 14:17
    • 58
    • 0

    Заявления Алиева похожи на речь третьеклассника | Степанакерт

    • 13:21
    • 69
    • 0

    Глава МИД Белоруссии прокомментировал втягивание страны в орбиту интересов США

    • 12:30
    • 42
    • 0

    В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержку

    • 10:50
    • 46
    • 0

    Глава правительства России собрал оперативное совещание с вице-премьерами

    • 09:07
    • 21
    • 0

    Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ

    • 09:04
    • 45
    • 0

    HRHF осудил насилие против мирных демонстрантов и журналистов в Баку.

    • 00:00
    • 67
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57158
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51803
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47710
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43064
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36861
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35511
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 33791
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32575
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30849
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30227
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23617
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23126
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22831
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20489
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 19145
    • 0

    Глава правительства России собрал оперативное совещание с вице-премьерами

    • 09:07
    • 21
    • 0

    Глава Согдийской области Таджикистана посетил предприятие «Спитамен-текстайл»

    • 15:27
    • 17
    • 0

    Премьер-министр: финподдержка сельского хозяйства - важный инструмент развития отрасли

    • 14:42
    • 30
    • 0

    Министр экономики Украины рассказал о планах привлечь 50 млрд долларов США

    • 12:30
    • 30
    • 0

    В Узбекистане полностью изменят порядок лицензирования

    • 11:36
    • 29
    • 0

    Глава Белоруссии провёл совещание по вопросам охраны государственной границы

    • 10:59
    • 29
    • 0

    Премьер-министр рассмотрел факты смертей военнослужащих Вооружённых сил Армении

    • 09:44
    • 33
    • 0

    Ложь и страх президентов Азербайджана | Историческая оплеуха Алиеву от Премьер Министра Никола Пашиняна

    • 23:32
    • 71
    • 0

    В Ашхабаде выступили мастера искусств из Санкт-Петербурга

    • 13:56
    • 43
    • 0

    Зеленский выразил Конгрессу США благодарность за поддержку Украины в сфере безопасности

    • 14:17
    • 58
    • 0

    Глава МИД Белоруссии прокомментировал втягивание страны в орбиту интересов США

    • 12:30
    • 42
    • 0

    Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ

    • 09:04
    • 45
    • 0

    В Казахстане ветераны войны получат материальную поддержку

    • 10:50
    • 46
    • 0

    Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума

    • 17:30
    • 67
    • 0

    Заявления Алиева похожи на речь третьеклассника | Степанакерт

    • 13:21
    • 69
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА