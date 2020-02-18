Министр экономики Украины рассказал о планах привлечь 50 млрд долларов США

Правительство Украины намерено увеличить валовый внутренний продукт на 40% в течение пяти лет и привлечь 50 млрд долларов США. О задачах стратегии экономического роста до 2024 года 17 февраля рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает пресс-служба правительства Украины

Главной целью государства является обеспечение населения страны законной работой, отметил Милованов. По его словам, каждый гражданин Украины должен иметь достойную зарплату. В связи с этим, правительство намерено создать более 1 млн рабочих мест путем привлечения крупных денежных вкладов.

Как отметил министр, инвестиции играют важную роль в данном направлении. Благодаря вложению денежных средств улучшится жизнь украинцев, они станут зарабатывать больше. Для тех, кто захочет открыть свой бизнес, будут созданы все необходимые условия, добавил глава ведомства. Стратегия по привлечению инвестиций будет включать несколько направлений: создание энергетических, пассажирских, грузовых рынков, конкурентоспособных рынков для университетов и медучреждений, подчеркнул Милованов.

На территории Украины будет реализована крупная приватизация госпредприятий и банков. По словам Милованова, кабмин планирует продать более 305 объектов посредством фонда госимущества.

В заключении своей речи министр акцентировал внимание на том, что достижение такой амбициозной цели возможно только при командной работе кабинета министров, Верховной Рады и местного самоуправления.