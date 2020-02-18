Премьер-министр: финподдержка сельского хозяйства - важный инструмент развития отрасли

— Более десяти тысяч предпринимателей смогут воспользоваться целевыми кредитными средствами в рамках программы «Финансирование сельского хозяйства-8», которая нацелена на модернизацию аграрных предприятий по производству и переработке сельхозпродукций. Бизнесменам нужна поддержка государства, — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 17 февраля подписал постановление правительства о запуске проекта «Финансирование сельского хозяйства-8». Об этом сообщили в пресс-службе правительства

Согласно программе. намечено кредитное финансирование на сумму в 1 миллиард 250 миллионов сомов по трем категориям: мелкие и крупные сельхозпроизводители, а также перерабатывающие производственные линии.

Для малых сельхозпроизводителей установлена 10-процентная ставка, для больших — 8-процентная, а для производителей пищевой продукции и производств переработки — 6 процентов.

— Запланированный общий бюджет программы в 2020 году на 6 миллиардов сомов даст возможность модернизировать действующие предприятия и увеличить экспортную продукцию, а также решит вопрос импортозамещения, — добавил глава правительства.

Напомним, что финансирование правительством Киргизии сельхозпроизводителей в агропромышленном секторе выполняется с 2013 года.

Глава кабинета министров дал указание проанализировать ранее выделенные по программе средства и изучить пользу, полученную для аграрной отрасли.