Глава Согдийской области Таджикистана посетил предприятие «Спитамен-текстайл»

С работой предприятия «Спитамен-текстайл» ознакомился 15 февраля глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода. В ходе беседы с руководством общества с ограниченной ответственностью председатель дал рекомендации по увеличению производительных сил предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Согдийской области

Объем производства промпродукции в регионе в 2019 году составил около 12 миллиардов 888 миллионов сомони. Предприятие «Спитамен-текстайл» является одним из ведущих хозяйствующих субъектов с юридическими правами в районе Спитамен.

Ахмадзода оценил работу предприятия и положительно отозвался о качестве продукции, производимой на территории промышленного комплекса. Руководство предприятия сообщило председателю области о том, что в прошлом году объем товаров, которые были изготовлены в результате окончательной обработки хлопка, составил 1,2 тонны. Глава административной области Таджикистана, также, лично познакомился с работниками комплекса. На данный момент персонал предприятия состоит из 1100 человек, а средний доход одного сотрудника составляет 800 сомони.

Общество с ограниченной ответственностью «Спитамен-текстайл» было основано в 2010 году. Согласно рекомендациям президента Таджикистана Эмомали Рахмона, ответственные лица предприятия осуществляют свою деятельность на комплексной основе. Большая часть продукции экспортируется в другие страны.