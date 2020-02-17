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Глава правительства России собрал оперативное совещание с вице-премьерами

Глава правительства России собрал оперативное совещание с вице-премьерамиГлава исполнительной власти России Михаил Мишустин 17 февраля собрал утреннее совещание со своими заместителями. В рамках собрания участники обсудили обеспечение сбалансированного регионального развития. Об этом сообщает сайт пресс-службы правительства России.

По словам главы правительства, члены кабинета министров должны подготовить графики посещения населённых пунктов, для того чтобы лично держать на контроле исполнение нацпроектов.

Кроме того, Мишустин отметил, что он лично продолжит посещать города и районы страны, в особенности те регионы, где складывается сложная социально-экономическая ситуация.

Глава кабмина уполномочил замминистров в самые короткие сроки реализовать план развития регионов с непростым социальным и экономическим положением.

На каждую программу будет выделена финансовая помощь в размере 5 миллиардов рублей до 2024 года.

Кроме этого, премьер приказал, чтобы при подготовке федерального бюджета учитывались средства на ремонт областного роддома  в Новгороде и на строительство интерната для пожилых людей в этой же области.





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