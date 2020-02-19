Минздрав Узбекистана: Врачи не обнаружили коронавирус у госпитолизированных граждан

В Ташкентской области, в 30 километров от столицы, в санатории Бустон 18 февраля официально завершился карантинный срок, коронавируса у вывезенных узбекских граждан из Китая не выявлено. Уже выписали 294 человека, все абсолютно здоровы. Об этом сообщили в

Гражданам Узбекистана, находившимся в санатории, в начале и с завершением инкубационного периода, были проведены вирусологические лабораторные исследования на наличие короновирусной инфекции. Результаты анализов показали, что ни у одного человека признаков данного вируса нет.

Главный вирусолог Узбекистана Бахром Алматов отмечает, что в оздоровительном санатории Бустон было создано всё необходимое для диагностики и определения вирусной инфекции, также, все обследуемые обеспечены нужными лекарствами и личными средствами защиты и гигиены.

Помимо этого, граждане находились под наблюдением ведущих специалистов инфекционистов и эпидемиологов из минздрава Узбекистана.

Напомним, ранее, 4-6 февраля несколькими рейсами были эвакуированы из КНР 584 узбекистанца. Из которых 459 мужчин и 125 женщин. Прилетевшие были размещены в разные медучереждения, по завершении карантина они, также, смогут вернуться домой.