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Правительство Белоруссии усилит борьбу с незаконным транзитом наркотиков

Правительство Белоруссии усилит борьбу с незаконным транзитом наркотиковПремьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас 18 февраля провёл заседание президиума совета министров. Темой  правительственного форума, стала борьба с нелегальным оборотом наркотических средств, работа по предотвращению втягивания в эту «социальную угрозу» молодого поколения и эффективная реабилитация наркозависимых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Глава правительства обратил внимание правоохранительных органов на участившиеся случаи ввоза наркотиков в страну, а также использование преступными группировками Белоруссии, в качестве территориального транзитного коридора. Это реальная угроза и вызов, поэтому действия оперативных служб должны быть решительными и адекватными, заявил Румас.

Говоря о лечении и реабилитации зависимых лиц, премьер отметил, что принимаемые меры пока не дают желанного результата, и, поэтому, необходимо пересмотреть формат и методику работы в противостоянии общественному злу. В этой связи, чиновник указал на необходимость усиления внимания пациентам после лечения, процессу их занятости и социализации, если они будут существовать сами по себе, то возврат к старому пороку неизбежен.

Министр внутренних дел Юрий Караев, отметив справедливость высказанных фактов, сказал, что в ходе регулярных оперативных и профилактических мероприятий удалось максимально сократить число наркопреступлений и смертности несовершеннолетних членов общества. Однако выросла печальная статистика уровня сбыта и транзитной транспортировки и количества лиц, желающих заработать «легкие деньги». Подразделениями МВД в этом направлении ведётся жёсткая и усиленная работа, самая крупная партия — 550 килограмм героина была изъята в прошлом году, что говорит о том, что для преступных групп, страна остаётся выгодным транзитным участком, констатировал министр.





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