Президент Киргизии встретился с бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 18 февраля принял бизнес-омбудсмена страны Робина Орд-Смита. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства

Были обсуждены меры реформирования сферы поддержки интересов бизнес-структур Киргизии.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Робина Орд-Смита с новой должностью и началом деятельности в качестве защитника интересов предпринимателей.

Президент подчеркнул, что на недавней коллегии комитета по развитию промышленности и предпринимательства были обсуждены основные проблемы предпринимательского сектора.

Глава государства сказал, что основной вопрос бизнес-структур — это отсутствие коммуникаций и продуктивной деятельности предпринимательского сектора с надзорными и правоохранительными органами. Именно этим бизнесмены объясняют свое непростое положение и отток капитала.

Лидер нации выразил надежду, что Робину Орд-Смиту удастся организовать процесс поддержки бизнес-структур и капитала, инициировать новый законопроект и ликвидировать преграды. Он отметил значимость реформирования системы досудебных разбирательств госслужб с бизнес-структурами. Сооронбай Жээнбеков сказал, что бизнес-омбудсмен должен получить признание бизнес-сообщества и согласованно с госслужбами защищать их интересы.

Робин Орд-Смит сказал президенту слова признательности за высокое доверие, подчеркнув, что это станет важным стимулом для его деятельности.

— Назначение гражданина другого государства бизнес-омбудсменом Киргизии стало фактором открытости и приглашением внешних инвесторов, — сказал Робин Орд-Смит.

Бизнес-омбудсмен сказал, что будет служить ради защиты интересов предпринимательского сектора и соблюдения законности.