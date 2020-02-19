Об эвакуации украинцев из Китая заявил министр внутренних дел Украины

Власти Украины 20 февраля эвакуируют граждан страны и иностранных граждан из города Ухань, в Китайской Народной Республике, ввиду распространения коронавируса. Об этом 18 февраля заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время трансляции программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

В общей сложности, по словам главы министерства, будет эвакуировано до 50 украинцев и 36 граждан других стран. Как отмечает Аваков, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на протяжении всего процесса эвакуации. Экипаж самолета будет состоять из 16 человек, подчеркнул министр. Сюда входят пилоты, бортпроводники, врачи, медсестра, полицейский, военнослужащий и сотрудник консульства. Они будут в специальных костюмах биозащиты.

У людей, которые прибудут в аэропорт, будет измеряться температура тела. Если соответствующий показатель будет выше 37,2 градусов по Цельсию, то их в сопровождении консула отправят в местную больницу Уханя.

После прилета в Украину, все граждане будут доставлены в место, где за ними будут наблюдать в течение 14 дней. Самолёт будет подвергнут специальной дезинфекции. Все отходы будут утилизироваться особым образом, минуя общий канализационный коллектор.