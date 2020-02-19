В Туркменистане приступил к своим обязанностям новый посол Сомали

― В начале встречи глава национального Парламента поздравила дипломата с назначением на ответственный пост и пожелала успехов в деле укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Сомали, ― говорится в информации.

В Ашхабаде спикер туркменского парламента (Меджлиса) Гульшат Маммедова 17 февраля приняла верительные грамоты от новоназначенного посла Сомали в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Джама Абдкллахи Мохамеди. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век»

Дипломат поблагодарил Маммедову за добрые пожелания и заверил, что приложит все усилия для успешного продвижения туркмено-сомалийского диалога.

В ходе беседы председатель Меджлиса ознакомила посла с основными направлениями и приоритетами внешней и внутренней политики страны. Особое внимание уделено реализации инициированных главой государства масштабных социально-экономических программ и инвестиционных проектов. Также полномочному представителю предоставлена информация о структуре и деятельности туркменского парламента, его законотворческой работе и международных контактах.

Дипломат подчеркнул наличие солидного потенциала для укрепления туркмено-сомалийского взаимодействия в различных сферах, в том числе торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В тот же день глава сомалийский дипмиссии посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана. Джама Абдкллахи Мохамеди вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел республики Вепа Хаджиеву. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.