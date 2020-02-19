Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку работе ЦИК Таджикистана

Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода 17 февраля провел встречу с делегатами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во главе с Полом Эберхардом. Мероприятие было посвящено обсуждению подготовки к предстоящим выборам депутатов Маджилиси Оли и местных Маджлисов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦКВР Таджикистана

Международные наблюдатели отметили, что ЦИК проводит эффективную работу по подготовке к процедуре избрания депутатов. Глава ЦКВР довел до сведения миссии БДИПЧ ход организации данного мероприятия. Худоёрзода подчеркнул, что для всех субъектов избирательной гонки создаются равные условия.

Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам рассказал о том, что в Таджикистане ведётся активная агитационная работа. Кандидаты проводят встречи с гражданами страны, предвыборные программы освещаются с помощью телевидения, радио, газет и журналов. Также, проводится агитация в интернет-пространстве, в частности, в социальных сетях.

Глава миссии БДИПЧ заметил, что представители ОБСЕ высоко оценили деятельность ЦКВР Таджикистана, ориентированную на работу с молодёжью, женщинами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Участники пришли к общему мнению относительно положительного влияния деятельности международных наблюдателей на честность и справедливость выборов.