Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку работе ЦИК Таджикистана

Международные наблюдатели отметили, что ЦИК проводит эффективную работу по подготовке к процедуре избрания депутатов. Глава ЦКВР довел до сведения миссии БДИПЧ ход организации данного мероприятия. Худоёрзода подчеркнул, что для всех субъектов избирательной гонки создаются равные условия.
Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам рассказал о том, что в Таджикистане ведётся активная агитационная работа. Кандидаты проводят встречи с гражданами страны, предвыборные программы освещаются с помощью телевидения, радио, газет и журналов. Также, проводится агитация в интернет-пространстве, в частности, в социальных сетях.
Глава миссии БДИПЧ заметил, что представители ОБСЕ высоко оценили деятельность ЦКВР Таджикистана, ориентированную на работу с молодёжью, женщинами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Участники пришли к общему мнению относительно положительного влияния деятельности международных наблюдателей на честность и справедливость выборов.