Правительство Казахстана ускорит развитие онлайн-бизнеса

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 18 февраля провёл заседание правительства, на котором были рассмотрены актуальные вопросы электронной торговли. В ходе совещания было отмечено, что платформа электронного маркетинга в течение прошлого года выросла почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Стадию развития электронного рынка в стране на данный момент, охарактеризовали руководители торгового и интеграционного ведомства, АО «Казпочты» и министр цифрового развития и инноваций. По их информации, оборот средств этого вида торговли превысил 700 миллиардов тенге. Наиболее высокий спрос был отмечен на бытовую технику, домашние принадлежности, косметические средства и одежду.

В настоящее время, в стране существует свыше двух тысяч «онлайн-прилавков». В них зарегистрированы более 3 миллионов потенциальных покупателей. Рост популярности торговли через интернет обусловлен креативной поддержкой банковских учреждений участников траншей системой бонусов и кэшбеков. Еще один плюс — это присутствие на казахстанском рынке «Apple Pay» и «Samsung Pay». Также, отмечена активность безналичного расчёта за транспортные услуги, особенно на городских общественных маршрутах.

Развитие онлайн бизнеса позволило создать почти 37 тысяч новых рабочих мест. Поэтапно развивается и онлайн-экспорт. В прошлом году сетевые продавцы наторговали на 5 миллионов долларов. В этом ключе необходимо отметить, что географическая площадь сбыта постоянно растёт, в том числе в страны Евросоюза.