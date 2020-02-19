Берлинале 2020: программа, дата проведения мероприятия и полный список фильмов

В конце января 2020 года оргкомитет Берлинского международного кинофестиваля объявил полную программу основного конкурса. В нее вошло 18 лент из 18 стран.
Что интересно, в этом году кинофестиваль отметит не только достойные ленты и их режиссеров, но и свой юбилей – 70 лет с проведения первого конкурса. Именно поэтому конкурсантам по-особенному приятно участвовать в юбилейной программе.
Берлинале 2020 будет проходить в Берлине с 20 февраля по 1 марта.
Темой программы Berlinale Talents станет "Коллективы" (Collectives). В нее вошло около 100 мероприятий, 33 из которых будут публичными. В списке знаменитых гостей – актриса Кейт Бланшетт, исландский композитор и лауреат BAFTA Хильдур Гуднадоуттир, а также почетная гостья Хелен Миррен и многие другие.
Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))
Сразу после старта при кинофестивале Берлинале 2020 с 21 по 25 февраля состоится программа EFM Horizon. Причастные к программе будут обращать внимание на устойчивое развитие, благосостояние, разнообразие, сторителлинг (рассказывание историй, – LifeStyl 24), искусственный разум и иммерсивные медиа. В рамках платформы EFM будут представлены перспективные разработки в социальной, технологической, экономической и творческой сферах. Именно это позволит фанатам индустрии заглянуть в будущее индустрии кино и развлечений.
Также добавим, что в рамках специальных показов Берлинале 2020 покажут фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера". Премьера ленты состоится 18 февраля.
В основную конкурсную программу попала кинокартина "ДАУ" (DAU), которая, как указано, создана в копродукции Германии, Украины, Великобритании и России.
ДАУ: трейлер смотреть онлайн
1. "Берлин, Александерплац" (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды
Режиссер: Бурхан Курбани
2. "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия
Режиссеры: Илья Хржановский и Екатерина Эртель
3. "Бегущая женщина" (The Woman Who Ran), Корея
Режиссер: Хон Сан Су
4. "Удалить историю" (Delete History), Франция, Бельгия
Режиссеры: Бенуа Делепин и Густав Керверн
5. "Непрошенный гость" (The Intruder), Аргентина, Мексика
Режиссер: Наталия Мэта
6. "Плохие сказки" (Bad Tales), Италия, Швейцария
Режиссеры: Дамиано и Фабио Д'Инноченцо
7. "Первая корова" (First Cow), США
Режиссер: Келли Райхардт
8 . "Облученный" (Irradiated), Франция, Камбоджа
Режиссер: Рити Панх
9. "Соль слез" (The Salt of Tears), Франция, Швейцария
Режиссер: Филипп Гаррель
10. "Никогда редко иногда всегда" (Never Rarely Sometimes Always), США
Режиссер: Элиза Хиттман
11. "Дни" (Days), Тайвань
Режисер: Цай Минлян
12. "Невыбранные дороги" (The Roads Not Taken), Великобритания
Режиссер: Салли Поттер
13. "Моя маленькая сестра" (My Little Sister), Швейцария
Режиссеры: Стефани Шуа и Вероника Реймонд
14. "Тут нет зла" (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран
Режиссер: Мохаммад Расулоф
15. "Сибирь" (Siberia), Италия, Германия, Мексика
Режиссер: Абель Феррара
16. "Все мертвые" (All the Dead Ones), Бразилия, Франция
Режиссеры: Каэтану Готард и Марко Дутра
17. "Ундина" (Undine), Германия, Франция
Режиссер: Кристиан Петцольд
18. "Прячутся" (Hidden Away), Италия
Режиссер: Джорджо Диритти