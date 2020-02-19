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Берлинале 2020: программа, дата проведения мероприятия и полный список фильмов


Уже завтра, 20 февраля, в столице Германии стартует один из самых престижных кинофестивалей Европы – Берлинале 2020. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас интересные детали нынешнего мероприятия, среди которых программа, дата проведения и другие.

В конце января 2020 года оргкомитет Берлинского международного кинофестиваля объявил полную программу основного конкурса. В нее вошло 18 лент из 18 стран.


Что интересно, в этом году кинофестиваль отметит не только достойные ленты и их режиссеров, но и свой юбилей – 70 лет с проведения первого конкурса. Именно поэтому конкурсантам по-особенному приятно участвовать в юбилейной программе.


Берлинале 2020 будет проходить в Берлине с 20 февраля по 1 марта.


Программа Берлинале 2020


Berlinale Talents


Темой программы Berlinale Talents станет "Коллективы" (Collectives). В нее вошло около 100 мероприятий, 33 из которых будут публичными. В списке знаменитых гостей – актриса Кейт Бланшетт, исландский композитор и лауреат BAFTA Хильдур Гуднадоуттир, а также почетная гостья Хелен Миррен и многие другие.


Европейский кинорынок (European Film Market (EFM))


Сразу после старта при кинофестивале Берлинале 2020 с 21 по 25 февраля состоится программа EFM Horizon. Причастные к программе будут обращать внимание на устойчивое развитие, благосостояние, разнообразие, сторителлинг (рассказывание историй, – LifeStyl 24), искусственный разум и иммерсивные медиа. В рамках платформы EFM будут представлены перспективные разработки в социальной, технологической, экономической и творческой сферах. Именно это позволит фанатам индустрии заглянуть в будущее индустрии кино и развлечений.


Также добавим, что в рамках специальных показов Берлинале 2020 покажут фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера". Премьера ленты состоится 18 февраля.


В основную конкурсную программу попала кинокартина "ДАУ" (DAU), которая, как указано, создана в копродукции Германии, Украины, Великобритании и России.


ДАУ: трейлер смотреть онлайн







Полный список фильмов основной конкурсной программы Берлинале 2020


1. "Берлин, Александерплац" (Berlin Alexanderplatz), Германия, Нидерланды


Режиссер: Бурхан Курбани


​2. "ДАУ. Наташа" (DAU. Natasha), Германия, Украина, Великобритания, Россия


Режиссеры: Илья Хржановский и Екатерина Эртель


3. "Бегущая женщина" (The Woman Who Ran), Корея


Режиссер: Хон Сан Су


4. "Удалить историю" (Delete History), Франция, Бельгия


Режиссеры: Бенуа Делепин и Густав Керверн


5. "Непрошенный гость" (The Intruder), Аргентина, Мексика


Режиссер: Наталия Мэта


6. "Плохие сказки" (Bad Tales), Италия, Швейцария


Режиссеры: Дамиано и Фабио Д'Инноченцо


7. "Первая корова" (First Cow), США


Режиссер: Келли Райхардт


8 . "Облученный" (Irradiated), Франция, Камбоджа


Режиссер: Рити Панх


9. "Соль слез" (The Salt of Tears), Франция, Швейцария


Режиссер: Филипп Гаррель


10. "Никогда редко иногда всегда" (Never Rarely Sometimes Always), США


Режиссер: Элиза Хиттман


11. "Дни" (Days), Тайвань


Режисер: Цай Минлян


12. "Невыбранные дороги" (The Roads Not Taken), Великобритания


Режиссер: Салли Поттер


13. "Моя маленькая сестра" (My Little Sister), Швейцария


Режиссеры: Стефани Шуа и Вероника Реймонд


14. "Тут нет зла" (There Is No Evil,) Германия, Чехия, Иран


Режиссер: Мохаммад Расулоф


15. "Сибирь" (Siberia), Италия, Германия, Мексика


Режиссер: Абель Феррара


16. "Все мертвые" (All the Dead Ones), Бразилия, Франция


Режиссеры: Каэтану Готард и Марко Дутра


17. "Ундина" (Undine), Германия, Франция


Режиссер: Кристиан Петцольд


18. "Прячутся" (Hidden Away), Италия


Режиссер: Джорджо Диритти






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