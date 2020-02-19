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Китай заявил о преодолении коронавируса Covid-2019


Китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса, ведь примерно 80,9% случаев заболевания классифицируют как легкие.

Обнадеживающие данные опубликованы в исследовании в журнале Chinese Journal of Epidemiology.


Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риски для жизни имеются лишь у пожилых пациентов и пациентов с сопутствующими заболеваниями.


Около 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% – как тяжелые, и только 4,7% – как критические. В целом смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%.


Примечательно, что мужчины умирают чаще, чем женщины – 2,8% и 1,7% соответственно.


Последние данные о распространении китайского вируса:



  • По состоянию на 19 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2112 человек. Общее количество инфицированных – 75200 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 14866 человек.

  • Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

  • От болезни умирают около 2% инфицированных.

  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

  • В Китай временно прекратили групповые туры.

  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

  • 19 февраля в Ухань вылетел украинский самолет, который должен эвакуировать наших граждан и иностранцев из 10 разных стран.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала





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