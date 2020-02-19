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Продюсер с украинскими корнями получила "Оскар": что стоит о ней знать


Документалистка украинского происхождения Елена Андрейчева получила кинопремию "Оскар". Что связывает британку с Украиной и как развивалась ее карьера – читайте в материале 24 канала.

Елена – уроженка Киева, с 11 лет живет в Лондоне. По словам самой Андрейчевой, она не из тех людей, которые с детства мечтали снимать фильмы.


В университете изучала физику. Научная деятельность не стала ее призванием – скорее хотела понять, как устроен мир. Елена старалась не только докопаться до сути вещей, но и рассказать об этом другим. Эта черта привела ее в научную журналистику.


Олена Андрейчева
Елена Андрейчева родилась в Киеве


Андрейчева работала над созданием научно-познавательных и документальных фильмов для BBC, National Geographic, Discovery и других ведущих мировых телеканалов и продакшн-студий. Имела широкий спектр обязанностей – от поиска идей и героев до операторской работы.


В частности участвовала в съемках фильмов о работе медиков в африканском Лесото, жизни тюремных банд в США и о искателях бивней мамонтов в Сибири.


Среди работ режиссера – и своеобразные видеопортреты обычных людей. Например, история польского мигранта, который четыре года провел в Лондоне в поисках лучшей судьбы, однако из-за трудностей и неприятия вынужден был возвращаться домой.


Или история о молодой женщине-инженере в Пакистане, которая борется с проявлениями сексизма, чтобы достичь своей цели.




Оскароносная лента Андрейчевой


Одна из последних продюсерских работ Андрейчевой – документальная лента "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".


40-минутный фильм рассказывает о девушках из малоимущих семей, живущих в Кабуле – столице Афганистана. Они вместе ходят в школу, учатся читать и писать. И одновременно – ездить на скейтах. Скейтбординг для девушек становится способом борьбы за свои права.


Смотрите трейлер фильма Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl):







Фильм принес Елене несколько наград на престижных кинофестивалях. А в начале февраля 2020 года лента получила награду Британской академии кино и телеискусства.


Вскоре имя уроженки Украины фигурировало среди лауреатов американского Оскара. "Научиться кататься..." признали лучшим документальным короткометражным фильмом. Обе награды Андрейчева получала вместе с коллегой Кэрол Дайсингер.


Олена Андрейчева
Кэрол Дайсингер и Елена Андрейчева


По словам режиссера, документальное кино – отличный способ показать неприкрашенную реальность. Своей самой большой мотивацией в работе Елена называет искреннее желание узнать, как это – жить жизнью людей, которые присутствуют в ее фильмах.




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