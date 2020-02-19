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  • 22:19 – Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора 
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Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора


Создание комфорта и желаемой атмосферы в доме возможно, если вас окружает соответствующий интерьер. Одним из важных элементов является освещение комнаты. Какие особенности и преимущества и недостатки именно в Бра – читайте в нашем материале.

С помощью Бра можно выделить определенную деталь декора, или просто дополнить общее освещение дома.


Особенности светильника Бра


Что такое Бра



Бра сегодня является популярным вариантом дополнительного освещения / фото: Architecture blog


Слово "бра" в переводе с французского языка означает "рычаг". Такое определение дает представление о внешнем виде светильника. Он крепится кронштейном к стене и полностью прилегает к ней. Предназначен для направленного или рассеянного света.


Строение Бра



Внешний вид Бра бывает абсолютно разным / фото: Как делать ремонт


Светильник может иметь подвижную основу или же статическую. Устанавливается обычно на уровне 2 метров над уровнем пола. Состоит он из нескольких элементов:



  • алюминиевый корпус (часто хромированный или с напылением);

  • рассеиватель (зависит от модели);

  • лампа.


Преимущества и недостатки светильника Бра



В ванной тоже часто используют такие светильники / фото: Indeolight


Основным преимуществом является компактность. Светильник крепится к стене, поэтому не занимает много места. Также такой светильник потребляет сравнительно немного электроэнергии.


Небольшим недостатком является его статичность. После крепления на стену, вы не сможете переносить светильник по необходимости. Также на месте крепления останутся следы.





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