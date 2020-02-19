Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора

С помощью Бра можно выделить определенную деталь декора, или просто дополнить общее освещение дома.
Что такое Бра
Бра сегодня является популярным вариантом дополнительного освещения / фото: Architecture blog
Слово "бра" в переводе с французского языка означает "рычаг". Такое определение дает представление о внешнем виде светильника. Он крепится кронштейном к стене и полностью прилегает к ней. Предназначен для направленного или рассеянного света.
Строение Бра
Внешний вид Бра бывает абсолютно разным / фото: Как делать ремонт
Светильник может иметь подвижную основу или же статическую. Устанавливается обычно на уровне 2 метров над уровнем пола. Состоит он из нескольких элементов:
Преимущества и недостатки светильника Бра
В ванной тоже часто используют такие светильники / фото: Indeolight
Основным преимуществом является компактность. Светильник крепится к стене, поэтому не занимает много места. Также такой светильник потребляет сравнительно немного электроэнергии.
Небольшим недостатком является его статичность. После крепления на стену, вы не сможете переносить светильник по необходимости. Также на месте крепления останутся следы.