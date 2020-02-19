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Азербайджанец пытался отравить несколько тысяч грузин. | Преступник задержан

 Азербайджан травит Грузию
Сотрудники главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии и таможенного департамента Службы доходов министерства финансов, в результате совместно проведенных мероприятий, задержали гражданина Азербайджана И.Дж., 1995 года рождения на ППП Сарпи, сообщает сайт «Кавказ-Онлайн».

Задержанного обвиняют в приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических веществ в особо крупном размере.
«В результате личного досмотра задержанного сотрудники изъяли 1702 таблетки и два куска наркотического вещества Mdma, 490 капсул с психотропного вещества «Лирика» с содержанием «Прегабалина», 72 грамма «Амфетамина» и 237 граммов марихуаны в качестве вещественных доказательств, — заявляют в МВД.

Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения и ввоза в Грузию наркотических веществ в особо крупном размере. Преступление предусматривает лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
 
Напомним что это не первый случай, а можно сказать отлаженная схема по снабжению молодого поколения Грузии разными наркотиками вплоть до тяжелых наркотиков с баз Азербайджана. Это приводит к непредсказуемым последствиям. Наркоманы разрушают себя не только физически, но и духовно. Для них характерны такие нарушения психики, как душевная опустошенность, черствость, холодность, утрата способности к сопереживанию, эмоциональному контакту, глубокий эгоизм.
В ходе болезни резко падает энергетический и волевой тонус, угасают все влечения и потребности, кроме тяги к наркотикам. Нередко на первый план выступают аморальность больных, их склонность к асоциальному поведению, готовность к преступлениям.
       
Реальный вред организму человека от наркотиков
Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или меньшей степени обязательно повреждают:
· нервную систему (в том числе головной мозг);
· иммунную систему;
· печень;
· сердце;
· легкие.
 
В результате от передозировки наркотиков погибают тысячи грузин в год, десятки тысяч становятся инвалидами. Зато за счет поставок в Грузию наркотиков азербайджанцы богатеют на глазах и с презрением относятся к слабовольным грузинам. Основным поставщиком наркотиков в Грузию является "братский" Азербайджан.


  Источник:FMG NEWS

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