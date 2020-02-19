Азербайджанец пытался отравить несколько тысяч грузин. | Преступник задержан

Сотрудники главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии и таможенного департамента Службы доходов министерства финансов, в результате совместно проведенных мероприятий, задержали гражданина Азербайджана И.Дж., 1995 года рождения на ППП Сарпи, сообщает сайт «Кавказ-Онлайн».



Задержанного обвиняют в приобретении, хранении и ввозе в Грузию наркотических веществ в особо крупном размере.

«В результате личного досмотра задержанного сотрудники изъяли 1702 таблетки и два куска наркотического вещества Mdma, 490 капсул с психотропного вещества «Лирика» с содержанием «Прегабалина», 72 грамма «Амфетамина» и 237 граммов марихуаны в качестве вещественных доказательств, — заявляют в МВД.



Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения и ввоза в Грузию наркотических веществ в особо крупном размере. Преступление предусматривает лишение свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Напомним что это не первый случай, а можно сказать отлаженная схема по снабжению молодого поколения Грузии разными наркотиками вплоть до тяжелых наркотиков с баз Азербайджана. Это приводит к непредсказуемым последствиям. Наркоманы разрушают себя не только физически, но и духовно. Для них характерны такие нарушения психики, как душевная опустошенность, черствость, холодность, утрата способности к сопереживанию, эмоциональному контакту, глубокий эгоизм.

В ходе болезни резко падает энергетический и волевой тонус, угасают все влечения и потребности, кроме тяги к наркотикам. Нередко на первый план выступают аморальность больных, их склонность к асоциальному поведению, готовность к преступлениям.



Реальный вред организму человека от наркотиков

Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или меньшей степени обязательно повреждают:

· нервную систему (в том числе головной мозг);

· иммунную систему;

· печень;

· сердце;

· легкие.