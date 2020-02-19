Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать. | Армянское чудо

И это не сказки армянского радио, а реальный прорыв в экономике, о котором нам и не снилось.





В общем,

Армения — страна не особо богатая. У нее нет собственной нефти и газа, нет выхода к морю, достаточно скудная природно-ресурсная база, высокий торговый дефицит (частично покрывается за счет международной помощи, кредитов и займов). Экономика Армении во многом зависит от России, и её невольно «лихорадит» от экономических спадов своего стратегического и торгового партнера. Даже национальный символ — гора Арарат, оказался на территории Турции по условиям Московского и Карского договоров 1921 года. При этом Армения страна уникальная и невероятно красивая, а еще очень дружелюбная по отношению к России — почти два миллиона армян постоянно проживают в РФ (в самой Армении население составляет 2,98 миллиона человек).В общем, Армения — маленькая, но гордая республика, которой, как казалось, не грозили резкие подъемы в экономике и повышение благосостояния своих граждан даже до уровня соседнего Азербайджана, имеющего обширные нефтяные месторождения. Однако в последние год-полтора все заговорили об «армянском экономическом чуде». Среди стран Евразийского союза, в который входит Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, именно Ереван показал небывалый рост ВВП страны — по итогам первых девяти месяцев 2019 года рост экономики Армении составил 7,5 процента к аналогичному периоду прошлого года (в целом за год прогноз, обозначенный министром экономики Тиграном Хачатряном, составил 7,9 процента). И это не только самый высокий показатель среди евразийских партнеров, но и таких стран как Грузия, Турция, Болгария, Румыния, Молдавия и Украина. При этом экономика России в 2019 году выросла лишь на 1,3 процента, у Белоруссии — только на 1,2 процента.



— Рост ВВП Армении составил 8,2 процента, а наши бюрократы утверждают, что 8 процентов и выше — это невозможно, — отмечает Никита Кричевский. — Рост экспорта — 9 процентов, рост промышленности — 9 процентов. Реальный рост зарплат — 5,8 процента. Минимальная зарплата выросла на 20 процентов. Рост поступлений налогов в бюджет — 43,6 процента. Золотовалютные резервы Армении побили исторический рекорд и выросли на 26 процентов, достигнув 2,8 миллиарда долларов.



Вот еще небольшой любопытный факт из жизни современных армян — слетать в Европу из Еревана теперь можно за 40 долларов, вместо прежних 200. Произошло это благодаря запущенной программе лоукостеров «Риянэйр» и «Виззэйр» (а вот из Москвы в Рим вам предложат билет от 90 долларов в одну сторону, в



Российский экономист профессор Никита Кричевский в подобном эффекте видит в первую очередь антикоррупционную составляющую в Армении и политику премьер-министра страны Никола Пашиняна. «За полтора года премьерства Никола Пашиняна был сформирован новый парламент, в котором средний возраст депутатов составляет 40 лет, — отмечает Кричевский. — Создана антикоррупционная комиссия, главой которой является лидер оппозиции. 115 миллионов долларов было возвращено в бюджет в 2019 году в рамках борьбы с коррупцией и уклонения от уплаты налогов. Возвращенная сумма оказалась в 7 раз больше, чем вся сумма за предыдущие 11 лет. На данный момент расследовано 346 дел, еще 20 361 рассматривается. Введен закон, согласно которому конфискуется имущество чиновника, если он не смог доказать законность происхождения средств, за счет которых приобрел имущество».— Рост ВВП Армении составил 8,2 процента, а наши бюрократы утверждают, что 8 процентов и выше — это невозможно, — отмечает Никита Кричевский. — Рост экспорта — 9 процентов, рост промышленности — 9 процентов. Реальный рост зарплат — 5,8 процента. Минимальная зарплата выросла на 20 процентов. Рост поступлений налогов в бюджет — 43,6 процента. Золотовалютные резервы Армении побили исторический рекорд и выросли на 26 процентов, достигнув 2,8 миллиарда долларов.Вот еще небольшой любопытный факт из жизни современных армян — слетать в Европу из Еревана теперь можно за 40 долларов, вместо прежних 200. Произошло это благодаря запущенной программе лоукостеров «Риянэйр» и «Виззэйр» (а вот из Москвы в Рим вам предложат билет от 90 долларов в одну сторону, в Ереван — за 76), как говорится, почувствуйте разницу. А еще Армения вышла в рейтинге стран со свободным интернетом на десятое место. Армения стремится к переменам, это факт очевидный, в том числе за счет борьбы с коррупцией, создание понятных правил игры для бизнеса, прозрачной банковской системы, что, естественно, делает ее более привлекательной для инвесторов. И это основной козырь в политике Никола Пашиняна, ведь особых успехов в росте промышленности, в торговле, строительстве, развитии энергокомплекса страны за последний год не произошло. Подъем большей частью удалось обеспечить именно желанием властей и общества либерализовать экономику, организовать контроль за доходами и расходами чиновников. Можно вспомнить, что еще совсем недавно из 3 миллиардов долларов бюджета как минимум 1 миллиард разворовывался, а еще примерно 900 миллионов долларов не доходило до бюджета в виде налогов.