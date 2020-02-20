Армения в глобальном индексе милитаризации на 3-м месте, а Азербайджан на 10-м | таблица

Боннский международный центр конверсии (BICC) представил в среду, 19 февраля, ежегодный глобальный индекс милитаризации, пишет «Немецкая волна». Общая тенденция — рост уровня военной активности, оборонных расходов, количества конфликтов в мире.



Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн человек, численность вооруженных сил составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы составляют 4,3 процента ВВП.



За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним — За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним — Армения , Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан

Все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке (шесть из них — европейские). Азербайджан по уровню милитаризации с трудом поднялся с 12-го до 10-го места и сильно отстает по милитаризации от Армении.

То, что армянская армия является сегодня самой боеспособной и организованной армией в регионе, уже неопровержимая реальность и одно из самых значительных достижений нашего народа.

