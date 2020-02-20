 
  • 10:48 – Президент России встретился с губернатором Санкт-Петербурга 
  • 17:30 – Никол Пашинян был куда взвешеннее в отличие от Алиева | Аббас Джума 
  • 17:42 – Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать. | Армянское чудо 
  • 00:07 – Армения в глобальном индексе милитаризации на 3-м месте, а Азербайджан на 10-м | таблица 
  • 22:19 – Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора 
  • 14:12 – [СРОЧНО] На избирательном участке в Азербайджане произошло убийство 

Глава правительства Молдовы встретился с группой румынских инвесторов

Глава правительства Молдовы встретился с группой румынских инвесторовГлава кабинета министров Молдовы Ион Кику 19 февраля провёл встречу с предпринимателями из Румынии. В ходе общения собеседники обсудили возведение ветряной электростанции, мощность которой составляет 180 МВт на юге Молдовы. Об этом сообщает сайт пресс-службы правительства Молдовы.

Инвесторы сообщили главе исполнительной власти о стадии текущих работ и заявили, что для продолжения финансовой поддержки и реализации проекта им требуется, чтобы центральные власти Молдавии подтвердили, что этот проект стране безусловно необходим.

Глава правительства одобрил намерения разработчиков и заявил, что исполнительные власти Молдовы всегда поддержат реализацию ветряной электростанции и обеспечение потребителей экологически чистой электроэнергией.

По словам Кику, если в Молдову получится привлечь как можно больше вкладчиков, то возможности создать крепкую экономическую базу и решить основной объём проблем страны будет очевиднее.

Проект ветряной электростанции был запущен в 2010 году в сотрудничестве с инвестиционным фондом IFC InfraVentures.

На электростанции планируется создать не менее 60 рабочих мест.





  •   Просмотров Сегодня: 50


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Премьер Молдовы посетил село Волинтирь в районе Штефан-Водэ
    » Глава Молдавии отправился в Мюнхен на конференцию по безопасности
    » Глава правительства Молдовы провёл встречу с послом Армении Дживаном Мовсисяном
    » Президент Молдовы Игорь Додон провёл совещание с главой кабмина и председателем парламента
    » Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Премьер-министром Молдовы Ионом Кику
    » Премьер-министр Молдавии Ион Кику провёл беседу с премьером России Михаилом Мишустиным
    » Премьер Молдовы Ион Кику провёл беседу с премьером Казахстана Аскаром Маминым
    » Премьер Молдовы принял участие в открытии национальной выставки «Сделано в Молдове 2020»
    » Премьер-министр Молдовы провёл встречу с послом России
    » Премьер-министр Молдовы провёл совещание по вопросам защиты прав детей
    » Премьер-министр Молдовы провёл заседание по развитию туризма в Молдавии
    » Премьер Молдовы поздравил нового главу правительства РФ с назначением на должность
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Украинские фермеры получат финподдержку от правительства в размере 4 млрд гривен

    • 12:41
    • 43
    • 0

    Состоялись переговоры президентов Белоруссии и Египта

    • 11:15
    • 56
    • 0

    Президент России встретился с губернатором Санкт-Петербурга

    • 10:48
    • 51
    • 0

    Глава правительства Молдовы встретился с группой румынских инвесторов

    • 09:20
    • 51
    • 0

    Армения в глобальном индексе милитаризации на 3-м месте, а Азербайджан на 10-м | таблица

    • 00:07
    • 87
    • 0

    Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора

    • 22:19
    • 68
    • 0

    Берлинале 2020: программа, дата проведения мероприятия и полный список фильмов

    • 21:40
    • 75
    • 0

    Правительство Казахстана ускорит развитие онлайн-бизнеса

    • 19:32
    • 54
    • 0

    Продюсер с украинскими корнями получила "Оскар": что стоит о ней знать

    • 19:26
    • 68
    • 0

    Точка невозврата: 19 февраля в истории Революции Достоинства

    • 18:20
    • 78
    • 0

    Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку работе ЦИК Таджикистана

    • 17:51
    • 57
    • 0

    Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать. | Армянское чудо

    • 17:42
    • 69
    • 0

    Китай заявил о преодолении коронавируса Covid-2019

    • 17:33
    • 56
    • 0

    Азербайджанец пытался отравить несколько тысяч грузин. | Преступник задержан

    • 17:08
    • 92
    • 0

    Правительство Белоруссии усилит борьбу с незаконным транзитом наркотиков

    • 17:01
    • 56
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 57194
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 51861
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 47726
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43099
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 36882
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 35546
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 33987
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 32612
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 30906
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30244
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 23697
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23143
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 22862
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 20526
    • 0

    В Азербайджане уничтожают армянское цивилизационное наследие: Только Факты

    • 16:41
    • 19183
    • 0

    Россия приостановила въезд граждан Китая в страну

    • 14:52
    • 31
    • 0

    Украинские фермеры получат финподдержку от правительства в размере 4 млрд гривен

    • 12:41
    • 43
    • 0

    Состоялись переговоры президентов Белоруссии и Египта

    • 11:15
    • 56
    • 0

    Президент России встретился с губернатором Санкт-Петербурга

    • 10:48
    • 51
    • 0

    Глава правительства Молдовы встретился с группой румынских инвесторов

    • 09:20
    • 51
    • 0

    Армения в глобальном индексе милитаризации на 3-м месте, а Азербайджан на 10-м | таблица

    • 00:07
    • 87
    • 0

    Ереван зажил лучше Москвы, как только Пашинян запретил воровать. | Армянское чудо

    • 17:42
    • 69
    • 0

    Азербайджанец пытался отравить несколько тысяч грузин. | Преступник задержан

    • 17:08
    • 92
    • 0

    Светильник Бра: преимущества, недостатки и особенности выбора

    • 22:19
    • 68
    • 0

    Точка невозврата: 19 февраля в истории Революции Достоинства

    • 18:20
    • 78
    • 0

    Продюсер с украинскими корнями получила "Оскар": что стоит о ней знать

    • 19:26
    • 68
    • 0

    Китай заявил о преодолении коронавируса Covid-2019

    • 17:33
    • 56
    • 0

    Берлинале 2020: программа, дата проведения мероприятия и полный список фильмов

    • 21:40
    • 75
    • 0

    Правительство Казахстана ускорит развитие онлайн-бизнеса

    • 19:32
    • 54
    • 0

    Наблюдатели ОБСЕ дали положительную оценку работе ЦИК Таджикистана

    • 17:51
    • 57
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА