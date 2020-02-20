Глава правительства Молдовы встретился с группой румынских инвесторов

Глава кабинета министров Молдовы Ион Кику 19 февраля провёл встречу с предпринимателями из Румынии. В ходе общения собеседники обсудили возведение ветряной электростанции, мощность которой составляет 180 МВт на юге Молдовы. Об этом сообщает

Инвесторы сообщили главе исполнительной власти о стадии текущих работ и заявили, что для продолжения финансовой поддержки и реализации проекта им требуется, чтобы центральные власти Молдавии подтвердили, что этот проект стране безусловно необходим.

Глава правительства одобрил намерения разработчиков и заявил, что исполнительные власти Молдовы всегда поддержат реализацию ветряной электростанции и обеспечение потребителей экологически чистой электроэнергией.

По словам Кику, если в Молдову получится привлечь как можно больше вкладчиков, то возможности создать крепкую экономическую базу и решить основной объём проблем страны будет очевиднее.

Проект ветряной электростанции был запущен в 2010 году в сотрудничестве с инвестиционным фондом IFC InfraVentures.

На электростанции планируется создать не менее 60 рабочих мест.