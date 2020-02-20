Президент России встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 19 февраля посетил город Санкт-Петербург, где встретился с главой города Александром Бегловым. Во время встречи собеседники обсудили строительство нового артпарка. По словам Путина, бюджету страны парк обошёлся недёшево, но «для Питера не жалко». Об этом сообщает

По заявлению Беглова, реализация артпарка планируется к 2022–2023 году.

Официальные лица, в том числе, обсудили реализацию национальных проектов в 2019 году и строительство соцобъектов.

Во время разговора, Беглов сообщил Путину об успешном завершении программ 2019 года.

Также, он выразил благодарность за финансовую поддержку в количестве десяти миллиардов шестисот миллионов рублей, для выкупа социальных объектов.

Кроме того, губернатор сообщил, что построено 44 детских сада, 12 школ и 16 поликлиник.

Отметим, что лидер России прибыл в Санкт-Петербург с целью участия в памятном мероприятии, связанном с 20-летием дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.