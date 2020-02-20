Президент России встретился с губернатором Санкт-Петербурга

По заявлению Беглова, реализация артпарка планируется к 2022–2023 году.
Официальные лица, в том числе, обсудили реализацию национальных проектов в 2019 году и строительство соцобъектов.
Во время разговора, Беглов сообщил Путину об успешном завершении программ 2019 года.
Также, он выразил благодарность за финансовую поддержку в количестве десяти миллиардов шестисот миллионов рублей, для выкупа социальных объектов.
Кроме того, губернатор сообщил, что построено 44 детских сада, 12 школ и 16 поликлиник.
Отметим, что лидер России прибыл в Санкт-Петербург с целью участия в памятном мероприятии, связанном с 20-летием дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.